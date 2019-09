Arendal-målshow mot Sola

ARENDAL: Det var aldri tvil om hvor de tre poengene ville ende, selv om det tok litt for lang tid før Arendal åpnet scoringskontoen søndag ettermiddag.

Det endte 4-1 i en kamp Arendal dominerte fra start til slutt. Sola hadde åpenbart lagt en kampplan der de først og fremst skulle forsvare seg dypt i banen – og så håpe på en heldig kontring eller et dødballmål for å eventuelt stjele med seg poeng.

Men den planen lyktes de altså ikke med.

Scoringen lot vente på seg

Tross fullstendig Arendal-dominans fra første spark på ballen, skulle det gå nærmere 40 minutter før nullen sprakk for Sola.

Målet kom etter en kjapp overgang der Fabian Ness spilte Jens Kristian Skogmo gjennom på høyrekanten. Inne i boksen tok backen seg god tid og la ballen presist inn til Kim Kvaalen som fra kloss hold kunne sette inn 1-0.

Vidar Lorentsen

Dermed gikk Arendal til pause med ledelse – og Sola visste at de måtte fram i banen i 2. omgang dersom det skulle bli poeng med hjem til Rogaland.

Fakta: Kampfakta Arendal Fotball-Sola 4–1 (1–0) 2. divisjon menn, avdeling 1 Norac stadion Dommer: Mohammad Hafezi, Vardal IF Gule kort: Sune Kiilerich Mål: 1–0 Kim Kvaalen 2–0 Fabian Stensrud Ness (50) 3–0 Stian Michalsen (66) 4–0 Stensrud Ness (85) 4–1 Sola (90+2). Arendal: Leopold Wahlstedt - Jens Kristian Skogmo, Avni Pepa, Sune Kiilerich, Dejan Corovic - Jeppe Ilum (Markus Håbestad fra 79.), Kim Kvaalen, Tobias Arndal (Håvard Meinseth fra 69.) - Stian Roksås Michalsen, Fabian Stensrud Ness (Kristian Eriksen fra 85.), Conrad Wallem

Men bare fem minutter etter hvilen, satte Arendal inn 2-0 og gjorde hjemturen lenger for gjestene. Og selv om 2-0 visstnok skal være en farlig ledelse i fotball, var det ingen som ble nervøse på Norac stadion – for dette så absolutt ut til å være oppe og avgjort etter at Fabian Stensrud Ness satte inn sin første scoring for dagen.

Han skulle seinere bli tomålsscorer da han satt inn 4-0 med en praktscoring på et skudd fra 18 meter med fem minutter igjen av ordinær tid. Før det hadde Stian Michalsen satt inn 3-0, igjen etter flott forarbeid fra Jens Kristian Skogmo.

Kjempefornøyd

Arendal-trener Steinar Pedersen smilte bredt etter kampslutt:

– Jeg er kjempefornøyd med prestasjonen. Guttene gjør det vi har øvd på og det vi var enige om før kampen. Vi spiller god, offensiv og enkel fotball fra start av, og det var bare et tidsspørsmål før vi ville få uttelling, konstaterer han.

Vidar Lorentsen

Med et Sola-lag som lå lavt og kompakt, så ble det små rom å spille seg gjennom på for Arendal, og det var kanskje ikke helt tilfeldig at det var en overgang som ga Arendal 1–0.

– Begge de to første målene kommer på overganger. Det er viktig å utnytte de situasjonene når vi møter et lag som ligger veldig dypt, mener Steinar Pedersen.

Godt angrepsspill

Han synes laget viste godt angrepsspill og han gleder seg også over flere praktscoringer.

– Kanskje skulle vi hatt frem-seks-sju mål, men jeg er fornøyd med måten vi spiller angrepsspill på. Vi får backene høyt i banen, situasjoner en mot en og fine innleggssituasjoner. Vi kan alltid ønske oss bedre uttelling, men vi vinner kontrollert, slår han fast.

Sola sitt trøstemål kom helt på tampen av overtida. Dejan Corovic forsøkte å styre en heading kontrollert tilbake til Leopold Wahlstedt i målet, men dessverre for Dejan ble headingen litt for upresis og dermed snek den seg inn tett ved stolpen.

Vidar Lorentsen

Fin respons

Det var likevel ikke nok til at Steinar Pedersen mister humøret:

– Vi vinner kampen og guttene responderer supert etter tapet forrige helg. Dette er to vidt forskjellige fotballkamper. Forrige helg møtte vi et superaggressivt lag på bortebane, mens vi i dag fikk et oppgjør mot et lag som kom hit for å forsvare seg. Men jeg mener spillerne skal ha honnør for å ta duellene, vinne andreballene og score flotte mål, sier Steinar Pedersen.

PS! Etter 22 kamper ligger Arendal på 6. plass i 2. divisjon avdeling 1 med 32 poeng.