Arendal vant stort mot Fløy

Det er liv i opprykksdrømmen for Arendal etter lørdagens 3-0-seier mot Fløy.

Arendal Fotball står nå med fem strake kamper uten tap etter lørdagens seier på Norac stadion. Foto: Arendal Fotball (arkivfotball)

ARENDAL: – Jeg er vanvittig stolt over å være en del av dette laget, sa kaptein Sune Kiilerich i garderoben etter kampen.

Han sto fram som både leder, forsvarsklippe og målscorer i lørdagens lokaloppgjør mot Fløy. Han satte et straffespark i mål etter åtte minutters spill, han tapte knapt en duell gjennom hele kampen, og han dro med seg resten av laget gjennom alle 90 minuttene – og spilte bokstavelig talt til krampen tok ham.

Stolt og imponert

Trener Roger Risholt var også stolt – og imponert – over spillerne etter kampen.

For han måtte gjøre flere endringer i startoppstillingen, sammenlignet med oppgjøret mot Egersund for to uker siden. I den kampen ble både Fabian Ness, Magnus Nørby Madsen og Kim Kvaalen langtidsskadet. I tillegg fikk Conrad Wallem et gult kort som betydde at han måtte sone karantene mot Fløy.

Og spillerne som kom inn viste kvalitet. De viste moral. Og de viste at de fortsatt tror det er mulig for Arendal å sikte mot de øverste plassene på tabellen, selv om den svært spesielle sesongen vi har vært gjennom også har betydd noen resultatmessige nedturer.

Men ikke nå lenger.

Arendal skaper mer framover. Bakover er det bunnsolid. Over hele banen løpes det mer. Det duelleres mer. Og Arendal er også bedre i de kampavgjørende situasjonene. De som fører til scoringer. Og de som hindrer baklengsmål.

Ikke perfekt

Alt er ikke perfekt. Heller ikke under flomlyset på Norac stadion lørdag kveld. Men det begynte altså bra. Den første scoringen kom etter at Tobias Arndal ble felt innenfor 16-meteren, etter en strålende pasning fra Stian Michalsen.

Av en eller annen grunn senket Arendal seg etter å ha tatt ledelsen. Det høye presset ble litt lavere. Fløy fikk ha ballen mer. Mens Arendal kontrollerte. Det ble knapt skapt målsjanser av bortelaget, selv om de hadde ballen mye.

– Det var ikke planen, og jeg er ikke så fornøyd med førsteomgangen, sier trener Roger Risholt.

Kanon fra Rasmussen

Men han fikk justert i pausen. Og Arendal fikk en enda bedre start på andreomgangen da de fikk et frispark på 18 meter. Mads Nørby Madsen rullet ballen til Jakob Rasmussen. Som fant fram den gode, gamle skuddfoten. Siktet mot krysset. Og leverte varene. Utenfor rekkevidden til Fløy-keeperen. Akkompagnert av den vakreste nettsus. Klokka hadde knapt passert 48 minutter. Og resten av lokaloppgjøret eide Arendal.

Det definitive punktet ble satt av Håvard Meinseth. Han var fremme på en retur etter nok en kanonavslutning fra Jakob Rasmussen da det var gått sånn ca. 69 minutter av kampen. 3-0. Og Fløy kunne knapt gjøre annet enn å begynne å tenke på hjemreisen.

Fem uten tap

Arendal står nå med fem kamper på rad uten tap. Og neste kamp er borte mot Asker. Sist gang Arendal tapte en fotballkamp, så var det nettopp mot Asker. Det er med andre ord på tide med revansje.

Vinner Arendal den kampen, så kan det bli veldig, veldig spennende i neste hjemmekamp. Mot tabelltopp Bryne.

Og bak alle hvis, om og men: Håpet lever! Og troen er tilbake!

Håvard Meinseth, Jakob Rasmussen og kaptein Sune Kiilerich var målscorerne mot Fløy.

Fakta Kampfakta Arendal-Fløy 3–0 (1–0) Dommer: Jørgen Haga, Ekholt BK Gult kort: Håvard Meinseth, Arendal 1-0 Sune Kiilerich (9), 2-0 Jakob Rasmussen (48), 3-0 Håvard Meinseth (70) Arendal: Leopold Wahlstedt – Ilir Kukleci, Peter Reinhardsen, Sune Kiilerich, Mads Nørby Madsen – Peder Nersveen, Jakob Rasmussen (Sharif Cham fra 86.), Tobias Arndal (Redon Pllana fra 76.) – Håvard Meinseth (Markus Håbestad fra 80.), Omar el Ghaouti, Stian Michalsen (Kristian Eriksen fra 76.)