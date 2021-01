Fra Fløy til Øygarden

Øygarden Fotballklubb er glad for å ha fått Henrik Andersen som ny spiller til klubben.

Henrik Andersen er her flankert av Øygarden-trener Tommy Knarvik (t.v.) og Sjur Århus. I likhet med Andersens gamleklubb Fløy skal Øygarden i år spille i 2. divisjon. Foto: Kjetil Roar Knarvik

Thomas Sekkingstad Øygarden FK

ØYGARDEN: Henrik kommer fra Flekkerøy i Kristiansand, der han spilt for Fløy hele karrieren sin. Han debuterte på A-laget som 16 åring og har allerede gjort seg bemerket i flere sesonger både i 2. og 3. divisjon.

Henrik var kaptein for Fløy i fjorårets sesong før han pakket bagen for å reise til Bergen for å studere. Han er i gang med lærerstudier ved Høyskolen på Vestlandet. Han er en offensiv, allsidig spiller som kan bekle flere roller sentralt i banen.

Vi i ØFK ønsker Henrik masse lykke til og hjertelig velkommen til klubben. Vi gleder oss masse til å følge ham framover.