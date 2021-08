Ut mot OL-ballen: – Det er å tro på julenissen

– I 2021 lages det baller det ikke skal anvendes klister på. Klisterbruken stiger for hvert år. Med baller som ikke er laget for klister og mye klisterbruk, så er det nødt til å skjære seg en plass, svarer Hergeirsson på spørsmål fra NRK foran semifinalen mot ROC fredag.

Det internasjonale håndballforbundet (IHF) gikk allerede i 2016 ut mot den økte klisterbruken. President Hassan Moustafa mener klisteren skitner til banedekkende og gjør håndballen mindre presentabel.

– Målet for IHF gjennom presidenten Mustafa er at håndball skal spilles uten klister. Det er tro på julenissen, men det er det mange som gjør, sier landslagssjefen og mener at «ballene er veldig annerledes i dag enn de bare var for noen år siden».

Håndballjentene fikk for første gang prøve den nye OL-ballen fra IHF-sponsor Molten på treningsleiren i Frankrike i juni. Den har ikke redusert klisterbruken hos spillerne.

– Jeg bruker like mye klister om det er en god ball eller en dårlig ball, sier Veronica Kristiansen.

Da Norge slo Ungarn i kvartfinalen var kampen preget av uvanlig mye kløning med ballen blant de norske jentene. Stine Bredal Oftedal (fem feil) mente at det dannet seg klumper av klister på ballens overflate og at det gikk utover spillestilen hennes der stussing av ballen er en vesentlig faktor.

Den høye luftfuktigheten i Tokyo kan også ha spilt inn. OL-ballen er et tema i det norske laget foran møtet med russerne.

– Det laget som er flinkes til håndtere det har en fordel. Det regner jeg med blir Norge i morgen, sier Hergeirsson.