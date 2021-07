Henny Reistad kalles tidenes talent: – Hun har alt

– Ingen i denne verden har sett et større talent, som kan så mye, sier Johansson til podkasten til svenske Aftonbladet.

Per Johansson trener nå russiske Rostov-Don etter å ha vært trener for både Sverige og Montenegros landslag. Han mener at Cristina Neagu – fire ganger kåret til verdens beste spiller – ikke hadde like naturlige egenskaper som Reistad.

– Det er oppsiktsvekkende. Jeg har ikke sett noe lignende. Dette er verre enn da Cristina Neagu eller Anna Vjakhireva kom opp, beskriver Johansson.

– Det var veldig hyggelig å høre, sier Henny Reistad til VG etter syv strake scoringer mot Montenegro.

– Det betyr en masse. Selvfølgelig er dette en personlig vurdering, men at en slik håndballtrener mener det, er jo veldig positivt. Så det tar jeg meg med meg, sier hun med vondt i skulderen etter det som skal være en slagskade i slutten av kampen. Henny Reistad tror hun er tilbake på banen i gruppefinalen mot Nederland lørdag.

Stine Bredal Oftedal, er hjertens enig i Johanssons vurdering av 22-åringen oppvokst i Bærum.

– Ja, vet du hva. Den slenger jeg meg på, sier lagkapteinen.

– Det som er så spesielt med henne er at hun kan spiller som både en «liten» og en «stor» spiller. Det er ganske ekstremt. Hun har alle retningsforandringer og hurtigheten. Hun er et talent som bare kommer til å blomstre mer og mer, beskriver Stine Bredal Oftedal.

Johansson sammenligner hurtigheten til Reistad med Bredal Oftedals franske lagvenninne i Györ.

– Hun er god til å gå i begge retninger, hun har skudd – både fra gulvet og fra luften ... Hun har alt, sier han.

Den 181 cm lange bakspilleren spilte EM for Norge allerede som tenåring, gjorde et bra EM sist sesong, men slo for alvor gjennom med 22 scoringer i finalen og semifinalen da Vipers vant Champions League i mai.

– I Final 4 var hun totalt overlegen og gjorde akkurat som hun ville, mener Per Johansson.

– Selvfølgelig var jeg veldig imponert, sier Bredal Oftedal.

– Hva skjer om hun kommer på det nivået i OL?

– Da blir vi veldig farlige, svarer Norges mangeårige playmaker kåret til verdens beste spiller i 2020.

Henny Reistad blir glad når hun får høre hva Bredal Oftedal har sagt.

– At hun sier det, setter jeg veldig høyt. Vi trener og spiller sammen hele tiden, forklarer hun.

Etter to middels OL-kamper slo Henny Reistad til med en praktkamp i de 37 minuttene hun spilte mot Montenegro. Forventningspresset blir ikke noe mindre etter uttalelsen til fagmannen Johansson.

Men selv ser ikke Henny det slik.

– Jeg synes ikke dette skaper noe press på meg. Sånne kommentarer kommer jo ut fra hva jeg allerede har prestert. Det er jo ingen grunn til at jeg skal slutte å prestere med det jeg allerede kan, sier hun.

Etter tre år i Vipers skal drar den tidligere Stabæk-spilleren videre til sin første utenlandskontrakt etter OL. Hun skal spille sammen med OL-spillerne Sanna Solberg-Isaksen, Marit Malm Frafjord, Marit Røsberg Jacobsen og Kristine Breistøl i danske Esbjerg.