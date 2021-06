Bekrefter massiv gjenåpning av idretten: – Grunn til å juble!

Overfor VG bekrefter kulturminister Abid Raja (V) den omfattende gjenåpning av idretten:

– Vi har vunnet over pandemien og er tilbake til normalen for barn og voksne i idretten over hele landet. Dette er en lettelsens dag, og det er grunn til å juble – for nå er vi i gang! sier Raja.

Fredagens nyhet innebærer blant annet:

Voksne idrettsutøvere (over 20 år) kan fra og med i dag omsider trene med kontakt igjen – både innendørs og utendørs.

Voksne breddeidrettsutøvere får også unntak fra énmetersregelen ved kamper og stevner innenfor sin krets eller region.

De under 20 år kan fra og med i dag spille kamper over hele landet, både innendørs og utendørs.

Toppidrettsutøvere definert av NIF og Norges Bilsportforbund – ikke bare OL-utøvere og fotballspillere – skal få et mer tilrettelagt innreise-regime ved retur til Norge etter konkurranser eller treningsopphold i utlandet.

Lettelser i innreiserestriksjonene, som gjør at det i første omgang kan spilles kvalikkamper i fotball til Champions League og Conference League i Norge. Det åpnes også for Bislett Games i sommer.

I tillegg legger regjeringen nå opp til at det kan slippes inn flere tilskuere på norske tribuner:

Utendørs tillates det fra og med søndag klokken 12 opp til 2000 tilskuere dersom disse har faste plasser. Dersom arrangøren kan legge til rette for bruk av coronapass, øker publikumstallet til 5000, fordelt på ti kohorter.

Det betyr at norske eliteserieklubber i fotball kan slippe inn flere tilskuere allerede under søndagens serierunde.

Bislett Games-jubel

Samtidig skal det gjøres lettere også for utenlandske idrettsutøvere å komme til Norge for å delta i store konkurranser. Det gjør det blant annet mulig å arrangere Bislett Games i sommer.

– Det er fantastiskhe nyheter. Jeg er fryktelig stolt over at dette gikk i orden. Vi har jobbet døgnet rundt i lang tid i håp om at det skulle ordne seg. Det har vært fem-seks store hindere, men det gikk til slutt, sier Bislett-general Steinar Hoen til VG samtidig som han får nyheten om at Diamond League-stevnet kan arrangeres 1. juli.

Det blir åpnet opp for 5000 tilskuere, og Hoen understerker at også de som ikke har fått vaksine kan få billett.

– Vi har laget et opplegg der folk kan hurtightestes. Dette skal være et arrangement for «alle», og interessen har vært enorm. Vi kunne solgt 50.000 billetter, sier Hoen som garanterer at Karsten Warholm skal løpe 400 meter hinder og at Jakob Ingebrigtsen løper drømmemila eller 3000 meter.

Abid Raja har vært under et massivt press fra deler av idretten de siste månedene. Mange mener breddeidretten burde ha åpnet for lengst.

– Regjeringen har valgt å prioritere liv og helse, deretter barn og unge, og så næringsliv. Da har breddeidretten dessverre falt utenfor, sier Venstre-politikeren.

– Kan dere ha vært for strenge?

– I og med at Norge har hatt blant de laveste smitte- og dødstallene i verden, så vil jeg si at alle har bidratt til å redde liv. Så er det vanskelig å si om vi har vært strenge eller ikke. Det vil nok mange evalueringer ta for seg i ettertid. Men det har vært vanskelige vurderinger, sier Raja.

Lover enda flere tilskuere

Han har fått med seg frustrasjonen blant mange breddeidrettsutøvere på sosiale medier.

Statsråden understreker likevel at det er regjeringen, og ikke kulturministeren alene, som fatter avgjørelser.

– Dette har vært smertefullt for dem som driver med breddeidrett. Énmetersregelen har likevel vært gjeldende for alle, selv om alle ikke har forholdt seg til den. Men nå har vi vunnet over pandemien! Nå kan folk komme i gang med trening som normalt, sier Raja.

– Torsdag kveld satt det 25.000 tilskuere på tribunen i Parken i København. Når kommer vi dit i Norge?

– Det er under løpende vurdering. Vi går nå opp til 5000 med coronapass. I fase 4 øker vi betraktelig mer, og på et tidspunkt skal vi ikke ha noen antallsbegrensninger. Og den dagen gleder jeg meg sinnssykt til!

Norges idrettsforbund har tidligere meldt om et stort frafall siden Norge stengte ned i mars 2020.

– Vi skal følge nøye med på frafallstallene. Men jeg har en oppfordring i dag: Du som er glad i idrett og har følt et savn: Nå er det gjenåpnet, nå gjelder det å returnere. Så skal vi følge situasjonen nøye. Vi kommer tilbake til det, for dette er ikke dagen for å sette inn tiltak, sier Raja til VG.