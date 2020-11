«Sjokk», «katastrofe» og «pinlig»: Dette skriver avisene etter Tyskland-kollaps

Tyskland gikk på sitt største tap på 90 år mot Spania, og hverken tyske eller internasjonale aviser er nådige i omtalen av braktapet.

FLAUT: Leon Goretzka, Niklas Suele, Matthias Ginter og resten av det tyske laget måtte se spanjolene finne nettet seks ganger tirsdag kveld. Foto: Miguel Morenatti / AP

0–6. Det største tyske tapet siden 1931. Mot et spansk lag uten de enorme stjernene de hadde tidlig på 2010-tallet. En gigantisk, tysk ydmykelse.

«De ble ikke bare slått, de ble ødelagt», skriver den engelske avisen The Guardian.

Det er bare én av de mange overskriftene som pryder aviser verden over etter det overraskende stortapet tirsdag kveld. Den tyske avisen Kicker har tatt et sveip rundt på europeiske aviser, og har funnet disse overskriftene:

Spania

La Vanguardia: «Spania kjørte over Joachim Löws lag. Det var enveiskjøring fra første minutt, og Tyskland klarte ikke respondere.»

El Mundo: «Spania ydmykte Tyskland på historisk kveld».

El País: «Pinlig for tyskerne. Den nye generasjonen Reds (spanske landslagsspillere) viste en serie av epoke-skapende mål mot Löw & co.»

England

The Guardian: «Ja, seks. Mot Tyskland. Det var en type kamp der 65.000 mennesker kunne skrytt resten av livet over at de var der. I stedet var det bare 300, men de kan og vil gjøre det. Joachim Löws lag ble ikke bare slått for første gang på 13 kamper, de ble ødelagt.»

Slik tilintetgjorde spanjolene Manuel Neuer & co:

Italia

Repubblica: «’Den røde vrede’ ydmyket Joachim Löws menn i Sevilla, og sikret billetten til semifinalen (i Nations League)».

Østerrike

Kurier: «Rasende spanjoler rullet over hjelpeløse tyskere - 6–0. Joachim Löws lag var sjanseløse og snublet i historisk smell».

Sveits

Tagesanzeiger: «Tyskland med et historisk tilbakeslag mot Spania. På siste kampdag tapte tyskerne 0–6 og mistet muligheten til sluttspill. Sist de tapte 0–6 var 24. mai 1931 mot Østerrike»

Serbia

Blic: «FOTBALLVERDEN I TOTALT SJOKK! Tysklands verste kamp i historien: Spania scoret seks.»

Kroatia

Jutarnji List: «En katastrofe for Tyskland, som ikke har opplevd en lignende fiasko på 111 år! I 1909 scoret England ni. Dette er det nest største tyske tapet gjennom tidene».

USA

ESPN: «Siden VM-seieren i 2014, der de smadret vertene med en historisk seier i semifinalen, har Tyskland sakte, men sikkert forverret seg. De tre målene i hver omgang skjulte det faktum at tapet kunne vært enda verre om ikke Spania hadde sløst voldsomt med sjansene foran mål».

I tillegg kritiseres landslaget kraftig i hjemlige aviser. Kicker omtaler tapet som «det mest grusomme tapet Tyskland har hatt», mens Bild sår tvil i om Joachim Löw lenger er rett mann for sjefsstolen.

Süddeutsche Zeitung skriver også at resultatet faktisk lyver.

«Det kunne faktisk vært enda verre. Etter 54 minutter sto det allerede 4–0, og ballen fortsatte å rulle mot Manuel Neuer. De tyske spillerne sto forskrekket på banen. Vertene fikk dem til å se ut som nybegynnere», skriver avisen.

MARERITT: Det som skulle bli en historisk kveld for Manuel Neuer, i sin 96. landskamp, ble i stedet et mareritt. Han slapp inn seks mål. Foto: MARCELO DEL POZO / X06654