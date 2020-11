Johaug om Wengs 67. plass: – Det viktigste er at Heidi har det bra med seg selv

UTSLÅTT: Heidi Weng. Foto: KIMMO BRANDT / COMPIC

Lagvenninnene forteller at Heidi Weng (29) er redd for corona-smitte. Therese Johaug (32) sier at de støtter henne så godt de kan.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn