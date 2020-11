Treneren fikk Johaug ut av trøbbel: – Jeg gråt og gråt og gråt

BEITOSTØLEN (VG) Da Therese Johaug (32) ikke klarte å få på seg joggeskoene og lå på sengen og gråt, ringte hun til Pål Gunnar Mikkelsplass (59).

CORONA-TIDER: Therese Johaug og personlig trener Pål Gunnar Mikkelsplass har opplevd mye sammen, nå også en pandemi. Til helgen er det nasjonal langrennsåpning på Beitostølen. Foto: Foto: CAMILLA VESTENG/VG

Langrennsdronningen kommer inn i hotellresepsjonen på Beitostølen sammen med Mikkelsplass. De har vært på stadion og prøvd skiene. Til helgen er det sesongstart for langrennsløperne.

De får beskjed om å sette på seg munnbind.

– Det skal være andre veien. Den blå siden ut, sier Johaug og ler.

Han ler.

Det er nøyaktig fire år siden verdens beste langrennsløper spurte Mikkelsplass om han kunne være hennes personlige trener, for etter den positive dopingtesten i september 2016 ble hun suspendert fra landslaget. Hun fikk først en dopingdom på 13 måneder for clostebol. VM i Lahti i 2017 røk. Dopingdommen ble anket av det internasjonale skiforbundet. Det ble lagt på fem måneder. Dermed forsvant OL i Pyeongchang i 2018 også.

LØPER FORT: Pål Gunnar Mikkelsplass var på plass på Bislett da Therese Johaug tok VM-kravet på 10.000 meter i sommer. Foto: Lise Åserud

Hun var ikke redd for at Mikkelsplass skulle si nei til trenerforespørselen på grunn av den positive dopingtesten.

– Jeg tenkte mer på at han måtte si fra seg rollen på landslaget, sier Johaug.

Mikkelsplass sluttet som teknikktrener for landslaget umiddelbart.

– Det var aldri noen tvil om at jeg ville være treneren til Therese. Andre kan tro andre ting, men det bryr jeg meg ikke om, sier Mikkelsplass til VG.

Fakta Meritter Johaug og Mikkelsplass Pål Gunnar Mikkelsplass Fra Bromma i Hallingdal To VM-gull stafett, 1982 og 1985. VM-sølv 15 kilomterer klassisk, 1989. Therese Johaug Fra Dalsbygda 10 VM-gull (tre av dem stafett). OL-gull på stafett (2010). OL-sølv 30 km. og OL-bronse 10 km. (2014). 17 individuelle verdenscupseirer forrige sesong.

Nå har de hengt sammen i fire år. VG fikk 40 minutter med duoen onsdag kveld. Det var få nerver i rommet. Begge er rutinerte. Han fortsetter som Johaugs personlige trener til hun legger opp. Alt stemte fra første sekund da de skulle samarbeide.

– Vi har felles bakgrunn, vi er oppvokst litt på samme måte. Vi har gått på en liten skole, vi måtte reise ut for å gå på videregående og vi kommer fra en gård. Jeg tror vi begge har litt glimt i øyet og litt humor, og vi er omsorgsfulle, sier Johaug og Mikkelsplass mer eller mindre i munnen på hverandre.

Fortsatt overrasket

Han har aldri møtt en kvinne som tåler så mye trening som Johaug. Han blir fortsatt overrasket over hva hun tåler. 32-åringen trener rundt 1000 timer i året. Mikkelsplass ler av spørsmål om han trente så mye.

– Nei, jeg trente 200–300 timer mindre, sier den tidligere VM-stafettvinneren.

GOD STEMNING: Therese Johaug og Pål Gunnar Mikkelsplass ler mye sammen. Her er duoen på Beitostølen onsdag kveld. Foto: Foto: CAMILLA VESTENG/VG

Det regnet på Beitostølen onsdag. Men før det blir skirenn til helgen er det meldt snø. Johaug og Mikkelsplass kjenner all slags vær. 22. august 2017 gikk solen ned for Johaug, for da røk OL også. Hun var i Italia for å trene og drømte intenst om OL i Pyeongchang. Hun hadde vært gjennom høringer i CAS (idrettens voldgiftsrett) i Sveits og ventet på den endelige dommen. Johaug og Mikkelsplass hadde til og med vært i Sør-Korea for å teste OL-løypene.

– Vi fikk tre økter der. Det var en fantastisk tur. Det var jo en crazy ting å gjøre. Når vi ser på det i ettertid kan vi si: Så gærne vi var, sier Mikkelsplass.

I sommer var Johaug og samboeren i Lofoten på ferie:

En måned etter CAS-dommen endte på 18 måneders utestengelse ble Johaug med samboeren og roeren Nils Jakob Hoff til ro-VM i Sarasota i Florida. Da hun kom hjem, hadde hun ikke hatt på seg treningsklær på to og en halv uke.

– For alle som kjenner meg så er det sykt, sier Johaug til VG.

Hun orket ikke tanken på å ha på seg joggesko.

– Idrettsgleden datt bort. Det var det verste. Det var ille ikke å få gå OL, men ikke å ville ha på seg treningsklærne og gå ut å gjøre den jobben jeg egentlig elsker var verst. Jeg husker jeg lå i sengen og gråt og gråt og gråt, sier Johaug.

Da ringte hun trener Mikkelsplass. Han kom med ordene som ble starten på veien tilbake.

– Nå skal du ikke håpe hver dag at den indre «driven» din og gleden skal komme, for da vil du våkne skuffet hver dag. Det her tar tid, sa han. Da fant jeg litt roen inni meg, sier Johaug.

For hun var sliten i hodet. Hun opplevde at å være mentalt langt nede drepte all motivasjon. I ett år ventet hun på den endelige dopingdommen. Hun hadde trent ekstremt mye med OL i tankene.

– Det tar på å vente og vente. Alle følelsene og mobiliseringen som lå der, alle møtene med advokater, hverdagen ble snudd helt på hodet, sier Johaug.

TILBAKE: Therese Johaug holdt pressekonferanse i Oslo da hun var tilbake etter dopingdommen 18. april i 2018. Pål Gunnar Mikkelsplass fulgte nøye med. Foto: Bjørn S. Delebekk

Men Mikkelsplass understreket at alle planer kunne legges vekk. Hun hadde god tid før de kunne legge en plan frem mot VM i Seefeld. Da slappet hun av.

– Jeg begynte med noen halvtimes joggeturer. Det var faktisk godt, sier Johaug.

– Hadde du lagt opp om det ikke hadde vært for samtalene med Mikkelsplass? cv

– Det er vanskelig å si, men veien hadde blitt mye tyngre. Min tankegang hadde fortsatt lenger. Jeg hadde dratt det med meg og brukt krefter på det. Å snakke om ting og bearbeide det man sto i, det var det som berget meg den høsten motivasjonen var som dårligst, svarer Johaug.

– Absurd å tenke på

Sammen med samboeren Nils Jakob Hoff, ski-broren Karstein, resten av familien og Mikkelsplass kom hun tilbake. Siden comebacket har hun vunnet alle distanserenn i verdenscupen, bortsett fra sesongens siste renn (2. plass).

Mikkelsplass var også i Italia da den endelige dopingdommen kom.

– Vi hadde litt galgenhumor. Det er absurd å tenke på den perioden i ettertid, sier Mikkelsplass.

TRENINGSKAMERATER: I fire år har Pål Gunnar Mikkelsplass vært Therese Johaugs private trener. Her er duoen på trening i juni i år. Foto: Terje Pedersen

Les også Therese Johaug om sorgen: – Redd for at alle rundt meg skulle gå bort

De ser på hverandre som en utvidet storfamilie. Mikkelsplass har to barn, Kristen (21) og Marte (18). De går langrenn og får være med Johaug å trene og lære. De har vært på Sjusjøen, Sognefjellet og Vestlandet sammen.

– Therese er en inspirasjonskilde for mine barn. De ser veldig opp til henne, sier Mikkelsplass.

Mange kan lære av Johaug

De er enige om treningsfilosofi. De lange og rolige turene er basen i alt de gjør.

– Pål Gunnar er veldig dyktig i faget sitt både på teknikk og trening. Men det som skiller seg ut er medmenneskeligheten, omsorgen og væremåten. Han kan spøke og være morsom, han har et stort og varmt hjerte. Han bryr seg virkelig om personen, ikke bare Langrenns-Therese, men hele Therese. Det har betydd mye for meg, sier Johaug.

Han mener mange har noe å lære av Johaug.

– I tillegg til at hun ikke har noen grenser i treningen, så er hun effektiv med alt. Om man er like effektiv som Therese, så får man gjort ganske mye. Det er noe mange kan ta med seg. Og jeg ser den store omsorgen hun har for dem hun har rundt seg. Det setter jeg pris på, sier Mikkelsplass.

Han spøker med at det ikke er noe problem at hun er 32 år og han straks 60. Mikkelsplass mener hun er voksen og han barnslig.

PÅ SNØ: Therese Johaug var tilbake etter to sesonger uten konkurranser på Beitostølen for nøyaktig to år siden. Pål Gunnar Mikkelsplass var ikke langt unna. Finn-Hågen Krogh på ski til venstre. Foto: Terje Pedersen / NTB

Fredag starter sesongen på Beitostølen. Neste helg er det etter planen verdenscupåpning i finske Ruka. Mikkelsplass berømmer Johaugs enorme innsats for å komme videre og beholde hegemoniet som verdens beste.

– Det som er bra nok i år er ikke bra nok neste år. Hun kvier seg ikke for noe. Hun vil bli bedre og bedre, sier Mikkelsplass.

– Hun er eksepsjonell

Johaug legger til at det er mye hun kan forbedre. Hun lar seg inspirere av nykommer Helene Marie Fossesholm.

– Jeg kan lære mye av måten Helene går svinger på og hvordan hun kjører nedover. Jeg bli skjerpet av det, sier Johaug.

For fire år siden var Therese Johaug utestengt fra Beitostølen. Den gang dro Mikkelsplass rett derfra til eleven på hytta på Sjusjøen for å vise frem videoer han hadde tatt. De la en plan. I fjor vant hun begge distanserennene under den nasjonale langrennsåpningen. Jobben fortsetter. Hun er tittelforsvarer på tre øvelser i VM i Oberstdorf i februar.

– Jeg har aldri sett en så suveren langrennsløper, eller idrettsutøver, som Therese. Hun er eksepsjonell, sier Mikkelsplass.