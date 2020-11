«Hvor lenge orker sjefene Solskjærs jojo-fotball?»

OM FOTBALL: Én ting kan slås fast om Ole Gunnar Solskjærs tid i Manchester United: Den har vært stabilt ustabil.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær måtte innse at det ble tap for Arsenal søndag. Foto: PAUL ELLIS, REUTERS

Old Trafford onsdag i forrige uke: Manchester United regelrett glitret i annenomgangen mot RB Leipzig.

Old Trafford søndag kveld: Manchester United var fryktelige i førsteomgangen mot Arsenal og tapte fortjent 0–1 mot Arsenal i Solskjærs kamp nummer 100 som manager i klubben.

Prestasjonene de fire dagene oppsummerer nordmannens snaue to år i sjefsstolen.

Det har vært opp og ned.

Opp. Ned. Opp. Ned. Opp. Ned. Stabilt ustabilt.

En vet aldri hva en får, og da er spørsmålet hvor lenge sjefene orker Solskjærs «jojo-resultater».

Fakta Solskjærs 10 siste Manchester United-Crystal Palace (PL) 1–3 Luton-Manchester United 0–3 (ligacup) Brighton-Manchester United 2–3 (PL) Brighton-Manchester United 0–3 (ligacup) Manchester United-Tottenham 1–6 (PL) Newcastle-Manchester United (1–4 (PL) PSG-Manchester United 1–2 (CL) Manchester United-Chelsea 0–0 (PL) Manchester United-RB Leipzig 5–0 (CL) Manchester United-Arsenal 0–1 (PL)

Høye topper og dype daler

På de virkelig gode dagene er Manchester United på høyde med de beste lagene i Europa, solid dokumentert ved triumfene mot Paris Saint-Germain og RB Leipzig i Champions League.

På sitt verste taper Manchester United 1–3 for Crystal Palace og 1–6 for Tottenham på hjemmebane, som de har gjort i denne sesonginnledningen. Tre av fire Premier League-kamper på Old Trafford er tapt i høst, den fjerde endte uavgjort.

Det er 47 år siden Manchester United hadde ett fattig poeng på de fire første hjemmekampene.

Manchester United klarer ikke å levere toppnivå over tid, og det seg selv at nordmannen ikke kan fortsette sånn i all evighet.

På et eller annet tidspunkt må også klubbledelse og de amerikanske eiere innse at de trenger fremgang og stabilitet over tid, ikke de høye toppturene og de dype dalene som har preget Solskjærs 100 første kamper som manager i Manchester United.

På Old Trafford liker de å kalle seg «verdens største fotballklubb». Og da kler det dem dårlig å ligge på 15. plass på Premier League-tabellen, selv om de kun har spilt seks kamper av denne sesongen og det er fryktelig tidlig å dra bastante konklusjoner.

Mikel Arteta utmanøvrerte Ole Gunnar Solskjær langs sidelinjen på Old Trafford. Foto: Paul Ellis, AP

Reddet seg ut av krisene

Solskjær reddet seg ut av krisen i starten av adventstiden i fjor ved å utmanøvrere José Mourinho (Tottenham) og Pep Guardiola (Manchester City) på fire dager.

Det ble sagt at de to seirene reddet jobben til Solskjær.

Men laget falt igjen sammen som et korthus. Da publikum forlot Old Trafford et kvarter før slutt i 0–2-tapet for Burnley 22. januar i år, ble det igjen slått full alarm. I hvert fall blant dem som betrakter Manchester United fra utsiden, og dem er det mange av i England.

Så reddet han seg inn igjen ved å spille 19 strake kamper fra 26. januar til 16. juli uten å tape.

– Når vi har spilt godt, har vi kanskje tatt foten av pedalen, forklarte Solskjær da Sky Sports søndag kveld spurte om de enorme svingningene i prestasjoner.

Men det er en managers lodd her i livet å sørge for at spillerne har føttene på gasspedalen. Absolutt hele tiden, ikke når spillerne finner det for godt å gjøre det.

Pochettino fortsatt arbeidsledig

Nå lurer Manchester United-supportere verden rundt på hvilken versjon av laget de får se i borte i Champions League mot tyrkiske Istanbul Basaksehir.

En ny 5–0-seier? Eller 0–2-tap? Ingen av resultatene vil overraske.

Lørdagens bortemøte med formsvake Everton ligner et mareritt for oddssetterne.

I mellomtiden hviskes navnet til argentineren Mauricio Pochettino ofte. Han er fortsatt arbeidsledig etter å ha fått sparken i Tottenham for ett år siden.

Angivelig var det ham Manchester United-ledelsen ventet på da de ansatte Solskjær som vikar i desember 2018.

Men Solskjærs 1–0-triumf over Pochettinos Tottenham på et januar-hustrig Wembley, ble en «gamechanger» for nordmannen.

«Poch» har fortsatt ikke jobb, det er fortsatt mange som identifiserer ham som den perfekte United-manageren.

Men det kan ikke Solskjær tenke på. For Uniteds norske manager handler det nå om toppnivå over tid. Og hvor tålmodige sjefene er.