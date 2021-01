Kane og Son herjet med Leeds - tangerte Premier League-rekord

(Tottenham - Leeds 3–0) For 13. gang denne sesongen scoret Harry Kane (27) og Heung-Min Son (28) etter å ha kombinert med hverandre. Dermed tangerte de en Premier League-rekord - og fikset seier mot Leeds.

Det var Leeds som startet kampen best, og hadde Marcelo Bielsas menn vært hakket mer effektive, kunne kampen ha sett helt annerledes ut. Patrick Bamford hadde den største muligheten, da han fra seks meters hold og helt umarkert headet utenfor.

Men der Bamford og de andre Leeds-spillerne bommet - viste Tottenham-duoen Harry Kane/Heung-Min Son hvor dødelig effektive de kan være.

DØDELIG DUO: Heung-Min Son (t.h.) gir Harry Kane en high five etter at engelskmannen scoret kampens første. Foto: Andy Rain / PA Wire

Tangerte rekord

Kane åpnet målkontoen for 2021 fra ellevemetersmerket etter at Steven Bergwijn ble lagt i bakken av Ezgjan Alioski. Leeds ble lørdag Kanes 30. motstanderlag i Premier League.

Han har scoret mot samtlige 30.

Ikke lenge etter var Kane på farten igjen da han dro av en mann og så etter sin favorittmakker i angrep - Heung-Min Son.

Med et godt slått innlegg fant han sørkoreaneren som satte ballen sikkert i mål.

Det var Spurs-yndlingens 100. mål for klubben - og med Kane som regissør og Son som avslutter tangerte duoen Premier League-rekorden Alan Shearer og Chris Sutton satte for Blackburn i 1994/95-sesongen.

– Å score 100 mål med for et lag er stort, og jeg er veldig stolt. Det er en fin måte å starte det nye året på, sier Son i et intervju med BT Sport etter kampen.

Da kombinerte spissduoen 13 ganger i løpet av en sesong. Det antallet har Tottenham-duoen nå nådd - og fortsatt gjenstår halve sesongen.

– Vi jobber hardt og har gjort det lenge. Jeg er litt lei meg for at jeg ikke kunne servere ham (Kane), sier Son, som legger til at Kane bare vet hvor han vil være.

– Av og til er det telepatisk. Andre ganger snakker vi om det, sier Son.

SPISSHELTER: Chris Sutton (t.v.) og Alan Shearer var i fyr og flamme i 1994/95-sesongen. Da kombinerte de 13 ganger - og endte opp som ligamestere. Foto: John Giles / PA Wire

Kane og Son nærmer seg også å bli tidenes mestkombinerende duo i Premier League, en rekord Chelsea-legendene Frank Lampard og Didier Drogba i skrivende stund innehar. De serverte hverandre 38 ganger.

Kane/Son har nå gjort det 34 ganger.

José Mourinho har dermed hatt to av de farligste duoene. Han var manager for Lampard og Drogba i Chelsea, og har nå Kane og Son i Tottenham. Portugiseren var åpenbart veldig fornøyd.

– «Sonny» og Harry gjør helt spesielle ting sammen denne sesongen, sier Mourinho.

– De forstår hverandre godt, legger han til.

Spinnville måltall

Son var involvert i 3–0-scoringen også, men da var det Toby Alderweireld som ble servert. Sons corner ble møtt av Alderweireld som stanget ballen i mål.

Marcelo Bielsa gjorde ingen endringer på laget som høvlet over West Brom og vant 5–0 i forrige kamp, men de gikk målløse av banen denne gangen - gode sjanser til tross. I fire av de fem siste kampene til Leeds har det blitt scoret tre eller flere mål.

Det har bidratt til at Leeds står med elleville 30–33 i målforskjell etter 17 spilte kamper. De er på 11.plass med 23 poeng, mens Tottenham klatrer opp til 3. plass - fire poeng bak Manchester United og Liverpool.

