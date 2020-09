Alpene igjen

Det er altså andre gangen vi er inne i Alpene i år, etter at man var innom på en snarvisitt i den første uken. Nå er det tre langt tøffere etapper som venter, spesielt onsdagens og torsdagens etappe. En litt “rolig” oppvarming til de to etappene i dag, men det vil nok bli fullt kjør i bruddet i hvert fall. Jumbo-Visma er nok fornøyd med at bonussekundene tas ut av spill og UAE har ikke et sterkt nok lag til å kunne kontrollere dette.