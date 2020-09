Tour de France er blitt en kamp mellom to nasjoner. Det kan få uvanlige konsekvenser.

De seks beste i Tour de France sykler alle for ulike lag, men kommer fra Slovenia eller Colombia. Nå kan samarbeid mellom landsmennene avgjøre kampen om den gule ledertrøyen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Sammenlagtleder Primoz Roglic fra Slovenia (t.v.) og fjorårsvinner Egan Bernal fra Colombia er to av dem som kjemper om seieren i en Tour de France-utgave som er blitt en landskamp. Foto: Christophe Ena, AP

Får Slovenia sin første sammenlagtseier i Tour de France, eller kan colombianske sykkeltilhengere juble over landets andre triumf i verdens mest prestisjetunge sykkelritt?

Det er det store spørsmålet, nøyaktig én uke før rytterne sykler inn på Champs-Élysées.

Team Jumbo-Visma-kaptein Primoz Roglic bærer den gule ledertrøyen, men det er bare drøyt halvannet minutt som skiller ham og colombianske Miguel Ángel López på 6.-plass. Mellom dem ligger én slovener og tre colombianere, alle fra forskjellige lag.

Fakta Sammenlagtlisten i Tour de France 1) Primoz Roglic, Slovenia (Jumbo-Visma) 2) Tadej Pogacar, Slovenia (UAE Emirates) 0.44 min. bak 3) Egan Bernal, Colombia (Ineos) 0.59 4) Rigoberto Urán, Colombia (EF Pro) 1.10 5) Nairo Quintana, Colombia (Arkéa) 1.12 6) Miguel Ángel López, Colombia (Astana) 1.31

En felles interesse

Matt Rendell kommenterer Tour de France for den britiske TV-kanalen ITV og har skrevet boken Colombia Es Pasión, som handler om de mange colombianerne som har markert seg i rittet.

– Uansett hva som skjer, så vil vi se dem i samme del av stigningene. Det er fordi de alle er i omtrent samme form, rett under nivået til Roglic og Pogacar. Jeg tror ikke nødvendigvis at de vil si at de skal samarbeide, men når de kjenner hverandre og hvordan de sykler, og har en felles interesse, er det nesten uunngåelig, sier Rendell til Aftenposten.

Kommentatoren peker på at vi alt har sett et tilfelle av samarbeid mellom colombianerne, da Rigoberto Urán hjalp fjorårsvinner Egan Bernal på fjelletappen til Loudenvielle. Han tror ikke det er gitt at alle de fire colombianerne vil samarbeide den siste uken.

– Nairo Quintana og Miguel Ángel López vokste opp ca. 40 kilometer fra hverandre og er dermed fra samme del av Colombia. Rigoberto Urán kommer fra en veldig annerledes del av landet og kunne praktisk talt ha vært fra et annet land, forklarer Rendell.

Kvålsvoll tror på slovenerne

Tidligere proffsyklist Atle Kvålsvoll mener den slovenske duoen Roglic og Pogacar ser ut til å være best rustet til å samarbeide.

– De støtet ikke på hverandre på fredag. Da de først fikk en luke, samarbeidet de bra, sier Kvålsvoll til Aftenposten om etappen hvor Pogacar kjørte seg opp fra 7.-plass til 2.-plass i sammendraget.

Primoz Roglic (t.h.) og Tadej Pogacar samarbeidet godt på 13. etappe i Tour de France. Foto: Christophe Ena / AP

– Det kunne vært annerledes om det var snakk om en etappeseier. På fredag handlet det om å ta mest mulig tid på konkurrentene. Men dersom noen skal samarbeide, ser det ut som at de to kan gjøre det i større grad enn colombianerne, mener den tidligere proffsyklisten.

Fikk dårlig betalt

Lørdagens 194 kilometer lange etappe fra Clermont-Ferrand til Lyon var en etappe som på papiret skulle passe Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen bra, forutsatt at de klarte å sitte med hovedfeltet over stigningene som skulle forseres før målgang. Det mestret de ikke.

Samme skjebne led Sam Bennett, som leder kampen om den grønne poengtrøyen. Bora-Hansgrohe, laget til Bennett-utfordrer Peter Sagan, satte opp et tempo som iren ikke klarte å følge. Det tyske lagets hardkjør imponerte TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

– Det var flere som så det som et mulig scenario, men det var nesten for godt til å være sant. At de gjør det nå, på en lang etappe hvor det er varmt og tørt, det er imponerende. Det viser hvor mye de ønsker seg den grønne trøyen, sa Hushovd da drøye fem mil gjensto.

Sagan og co. fikk imidlertid dårlig uttelling, jobben de hadde gjort på etappen tatt i betraktning. Inne i Lyons gater stakk Søren Kragh Andersen fra hovedfeltet og vant etappen. Sagan ble nummer fire.

– Jeg har ikke ord, sa dansken etterpå i et intervju med arrangøren.

Bennett er nå 43 poeng foran Sagan i kampen om poengtrøyen.

Søren Kragh Andersen vant den 14. etappen i Tour de France. Foto: Anne-Christine Poujoulat / Reuters

Kan bli store avstander søndag

Søndag inntar sammenlagtkanonene igjen hovedrollen. Da er det målgang på toppen av Grand Colombier, 1501 meter over havet, etter en 17,4 kilometer lang stigning med et snitt på 7,1 prosent.

Da er det igjen duket for kamp mellom det som ser ut til å være sykkelsportens to nye supermakter, etter at tre britiske ryttere til sammen vant seks av syv utgaver av Tour de France fra 2012 til 2018.

– Hvis det kjøres fra bunn der, blir det store avstander, påpeker Kvålsvoll, som mener etappen kan avgjøre årets ritt.

– Det blir spennende å se. Ineos forsøkte å sette press fredag, men når de gjør det, virker det nesten som at de knekker seg selv. Det er Roglic og Pogacar som er favoritter, mener han.