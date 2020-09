Grøvdal sesongdebuterte med sterk tid

Karoline Bjerkeli Grøvdal fullførte sitt første løp for sesongen.

Karoline Bjerkeli Grøvdal fullførte sitt første løp for sesongen da hun noterte 15.00,90 på 5000 meter lørdag. Her fra Impossible Games i juni, der hun måtte bryte. Foto: Vidar Ruud / NTB

Karoline Bjerkeli Grøvdal sesongdebuterte lørdag da hun løp inn til 15.00,90 på 5000 meter i et blandet felt.

Tiden er bare ni sekunder bak hennes personlige rekord på distansen.

Grøvdal måtte trekke seg fra NM i Bergen forrige helg med en lyskeskade, men hun var lørdag klar for innsats og fullførte for første gang i år et baneløp.

Grøvdal startet på 3000 meter i Impossible Games i juni, men måtte da bryte.

– Planen er å løpe gateløp om to uker, og at jeg begynner «sesongen» da. Jeg er i god trening nå etter skaden, men venter et par uker til med første konkurranse, skrev Grøvdal i en sms til Rbnett for snaue to uker siden.