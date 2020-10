Siste innlegg

20′ DEL Det kalles vel gjerne en «beinparade», uten at jeg helt har forstått hvor alle redninger med beina på død og liv må være en «parade». Men det blir kanskje en i overkant stor digresjon.

19′ DEL KJEMPESJANSE! Men hva i alle dager skjer i forkant? Stefan Strandberg fører fremover, men blir mer eller mindre taklet av Martin Ødegaard, som mister ballen til Jordan Thompson. Han spiller fri Josh Magennis, men André Hansen varter opp med en fabelaktig redning med føttene.

19′ DEL Mens de norske backene stadig går høyt og bredt tidlig i Norges angrepsspill, søker Sander Berge og Mathias Normann ut bak de i det som på fagspråket gjerne omtales som «halvrom».

17′ DEL Nord-Irland er ikke ivrige på å sette i gang spillet igjen. Bruker tid og drar ned tempoet i kampen.

16′ DEL Nord-Irland får nok et frispark.

15′ DEL Innlegg mot Elyounoussi. Stryker luggen til Ballard.

14 ′ Magennis drar seg innover og skyter rett på André Hansen. Svakt av Kristoffer Ajer som slipper spissen innover på sin beste fot.

13′ DEL Sander Berge slår vekk ballen. Nord-Irland kan kontre.

12′ DEL Haaland er inne igjen.

12′ DEL Fine kombinasjoner mellom Sander Berge og Martin Ødegaard. Sistnevnte forsøker det geniale, men finner kun en hvitkledd.

12′ DEL Haaland får den magiske «vann i bakhodet»-behandlingen. Får håpe det fungerer!

11′ DEL Alexander Sørloth og Jens Petter Hauge i oppvarming.

11′ DEL Haaland får faktisk en albue i bakhodet der. Så uforskyldt ut, men klønete av Daniel Ballard. Kan kanskje argumenteres for at det kunne vært et straffespark? Eller?

10′ DEL Haaland tar telling og holder seg til hodet.

10 ′ Hjørnespark til Norge

9′ DEL Meling løfter inn fra venstre. Heades unna, men Norge står etter. Ender med at Elabdellaoui prøver fra distanse.

9′ DEL Norge etablerer spill rundt gjestenes sekstenmeter.

9′ DEL Norge slet jo voldsomt mot Serbias 3-4-2-1-formasjon, men det må være lov å si at serberne hadde et nivå som holdt høyere kvalitet enn hva man bør forvente av Nord-Irland her.

8′ DEL Opp mot King og Haaland, som er i undertall mot Nord-Irlands tre midtstoppere. Likevel er det ikke langt unna at det klarer å få til noe.

7′ DEL Norge er litt passive i forsvar nå! Ballen løftes langt og Jonny Evans får stå alene og dempe ballen. Han legger igjen til lillebror Corry Evans, som heldigvis for Norges del avslutter over mål.

6′ DEL Normann lager et frispark.

5′ DEL Kort variant hvor Norge blir litt passive, men får klarert.

4 ′ Hjørnespark til Nord-Irland

4′ DEL Blir ganske ufarlig, men så kommer Nord-Irland igjen. Ballen heades i bakrom og Kristoffer Ajer får trøbbel. Må bare klarere den over egen tverrligger.

4 ′ Hjørnespark til Nord-Irland

3′ DEL Så er det Nord-Irland som er på farten! André Hansen må i aksjon. Det er Conor Washington som får den muligheten, men Rosenborgs sisteskanse er på jobb. Redder til corner!

2′ DEL Kjempesjanse for Haaland! Det er så nære! Det er Ødegaard som varter opp med en genial stikker som Haaland får forlenget. Keeper Trevor Carson redder. Ballen triller mot målstreken, men den klareres i siste sekund!

2′ DEL Nord-Irland ligger lavt og kompakt i 5-3-2. Det betyr at de totalt har åtte utespillere sentralt i banen.

1′ DEL Mathias Normann senker seg dypt mellom midtstopperne i oppspillsfasen, mens Sander Berge trekker litt ut venstre for å kunne motta ballen rettvendt.

1′ DEL Kampen er i gang! Nord-Irland åpner med en lang ball som går ut til innkast.

1. omgang

Kampen har startet

DEL Nord-Irland har gjort en endring like før kampen her. Keeper Trevor Carson har erstattet Bailey Peacock-Farrell.

DEL Ian Baraclough har byttet ut ti mann fra laget som tapte 0-1 for Østerrike nylig. Michael Gregoritsch scoret det avgjørende målet like før pause i den kampen.

DEL Dommer Kristo Tohver gjør klar et myntkast. Kunne vært navnet på fotballtreneren min på barneskolen som i pausen av kampene våre delte ut melkerull og sa «ta to».

DEL Og så den norske. Veldig fin. Totalt åtte strofer i den endelige tekstversjonen, men vi skal ikke gjennom alle her.

DEL Vi får den britiske nasjonalsangen «God Save the Queen».

DEL Kongefamilien er representert i form av faner og bannere på Ullevaal i kveld.

DEL Spillerne er på vei inn på banen!

DEL Ifølge UEFA er Tore Reginiussen, Haitam Aleesami og Patrick Berg ikke med i troppen.

DEL Nord-Irlands lag (5-3-2): Bailey Peacock-Farrell - Michael Smith, Tom Flanagan, Jonny Evans, Daniel Ballard, Shane Ferguson - Jordan Thompson, Corry Evans, George Saville - Conor Washington, Josh Magennis

DEL Norges lag (4-4-2): André Hansen - Omar Elabdellaoui, Stefan Strandberg, Kristoffer Ajer, Birger Meling - Martin Ødegaard, Sander Berge, Mathias Normann, Mohamed Elyounoussi - Joshua King, Erling Braut Haaland

DEL Norge er for øyeblikket rangert som det 25. beste laget i Europa. De må komme inn blant de 20 beste for å havne i seedingpott to under VM-kvalifiseringstrekningen.

DEL Østerrike er nødt til å avgi poeng i kveldens kamp mot Romania eller mot Nord-Irland, for at Norge ikke skal være nødt til å vinne den antatt tøffeste bortekampen mot Østerrike for å vinne gruppen.

DEL Østerrike topper tabellen på innbyrdes oppgjør. Dette er Norges siste hjemmekamp i Nations League-gruppen, før bortekampene mot Romania og Østerrike venter.

DEL Det er en estisk dommerkvartett i dag. Kristo Tohver er hoveddommer, mens Silver Koiv og Aron Härsing er assistenter. Juri Frischer er fjerdedommer.

DEL Lagene har møttes ti ganger tidligere, ifølge UEFA. Norge har vunnet åtte og Nord-Irland to.