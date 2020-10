Sara Kanutte Fornes (t.v) jubler for overtidsscoringa mot Vålerenga søndag, som holder liv i gulldrømmen. Samme kveld noterte Lyn-spiller Emma Stølen Godø (t.h) seg for to nettkjenninger for Lyn. Dermed sikret klubben seg et lite pusterom i bunnen av tabellen. Foto: NTB