Andreas Vangstad legger opp

Andreas Vangstad (27) har bestemt seg for å parkere sykkelen for godt.

For mindre enn 10 minutter siden

KRISTIANSAND: Gimlekollen-mannen fikk tidligere i høst beskjed om at han ikke fikk fornyet kontrakt med kontinentallaget Joker Fuel of Norway. Nå har han bestemt seg for å legge opp. Det meldte han selv på sosiale medier i helgen.

– Det har ikke vært noe lett valg. Nå er dette kapittelet ferdig. Etter 6 år som toppidrettsutøver i sykling er det vanskelig å si at jeg legger opp. Dette blir min største livsendring så langt i livet. Min identitet er bygd opp på sykling og idrett, hverdagen de siste 10-årene har bestått av trening og prioriteringer. Det føles veldig rart å gi slipp på noe som har betydd så utrolig mye for meg, skriver Vangstad i et avskjedsbrev.

Han startet karrieren i Kristiansand Cykleklubb før han ble en del av Team Plussbankg og Team Sparebanken Sør. De siste sesongene har han syklet for Joker Fuel of Norway. Vangstad har deltatt i to VM, blant annet på hjemmebane i Bergen, der han nummer 30 på tempoen. Han har også en seier i Tour of Norway på avslutningsetappen i 2015.