Her sjokkerer Bøkko skøyteverdenen. 11 år senere forteller han hemmeligheten bak den slu planen for å kneble Sven Kramer.

Søndag tok Håvard Bøkko (33) avskjed med sporten han har viet livet sitt til. På veien til å bli idrettspensjonist, har det vært flere store øyeblikk.

Håvard Bøkko foran Sven Kramer på 10.000 meter på Hamar i 2009. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX NORWAY

HAMAR:

– Å fytti rakkeren. Jeg har ikke sett maken. Hva er det han holder på med?

NRKs skøytekommentator Ove Eriksen skrek så han var hes. Det samme gjorde publikum i Vikingskipet og de flere hundre tusen som så den avsluttende 10.000 meteren av VM på Hamar i 2009.

Nok en gang sto et skøytegull mellom holingen Håvard Bøkko og nederlenderen Sven Kramer. Tidligere den samme dagen hadde Bøkko for første gang slått Kramer i et rent parløp da han vant 1500-meteren.

Kunne han gjøre det samme på 10.000, og kunne han slå Kramer med de 4,4 sekundene han trengte for å ta Norges første VM-gull siden Johann Olav Koss gjorde det i 1994?

– Vi hadde gått EM en måned før. Da det var tre runder igjen, lå vi ganske jevnt. Da prøvde jeg å angripe ham, men han angrep samtidig uten å vite at jeg angrep han, sier Bøkko og ler.

Såpass gode var de. Og såpass stor respekt hadde de for hverandre at de ikke visste at den andre gikk alt den kunne.

Lappen med den kryptiske beskjeden

Tilbake til VM på Hamar i 2009.

Før det skal gås 10.000 meter sitter Bøkko i garderoben i Vikingskipet med landslagstrener Peter Mueller. De begge er smertelig klar over det som skjedde i EM bare en måned tidligere. Angrepet mot slutten av løpet hadde ikke fungert.

– Jeg visste at jeg ikke kunne vente til det var to-tre runder igjen. For da var han klar over at det kom. Jeg måtte overraske ham lenge før han forventet det, forteller Bøkko 11 år etterpå.

Sammen med Mueller legger han en plan. På et A4-ark skriver de ned to ord:

«Heia Norge».

Da Håvard Bøkko slo Sven Kramer på 1500, forsto Bøkko og trener Peter Mueller (bakgrunnen) at de måtte legge en lur plan. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX NORWAY

Rykket som skremte Kramer

Når startskuddet for det siste paret på 10.000 meter går, er det meste ved normalen. Kramer la seg et hestehode foran Bøkko og skulle kontrollere inn til sitt 3. VM-gull på rad.

Så. Etter 6400 meter satte Bøkko inn et rykk skøyteverden nærmest aldri hadde sett maken til. Tidspunktet og kraften i rykket overrasket publikum, Kramer og ikke minst NRK-kommentator Eriksen.

– Hva er det vi er vitne til!? skrek Eriksen fra kommentatorboksen så høyt at han nesten ikke hadde bruk for mikrofonen for å nå gjennom til TV-seerne.

Med ni runder igjen fosset Bøkko forbi Kramer i ren Formel 1-fart. Etter å ha gått rundene stabilt på 31-tallet, gikk han plutselig på 28,4.

– Hvis du ser på reprisen så ser du at Peter holder i et ark en runde før jeg går. På det arket sto det bare «Heia Norge». Da vi satt i garderoben så ble vi enige om at når han viser det arket, da bare banker jeg på det jeg har.

Håvard Bøkko og Sven Kramer hadde mange dueller. En av de mest intense kom på Hamar i 2009. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX NORWAY

Bøkko «banket» på. Og i kommentatorbua ble Eriksen mer og mer hes.

– Kramer er i ferd med å besvime i første øyeblikk, men han svarer. Dette er en duell som vi vel aldri har sett før, ropte han.

For Kramer svarte. Selvsagt svarte han. Det gjorde han alltid. Plutselig var det nederlenderen som gikk 28,4 på runden og var igjen forbi. I mål gikk Kramer først inn til ny banerekord på tiden 13.05,21.

– Det var gøy og det er veldig mange som husker det. Det var i hvert fall et realt forsøk, sier Bøkko i dag.

Gullet uteble, men likevel oppnådde han noe annet den kvelden i Vikingskipet. Fra da av var Kramer engstelig for hva Bøkko var i stand til å gjøre.

– Helgen etter gikk vi 10.000 mot hverandre i Heerenveen. Da fikk han opplyst mine rundetider hele tiden. Da merket jeg at han var redd for at jeg skulle finne på noe sprell i igjen.

Til slutt var Kramer, som så ofte også de kommende årene, sterkest og tok gullet. Her gratulerer Bøkko ham med seieren. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX NORWAY

– Det var liksom meg og ham

Søndag tok Håvard Bøkko et tårevått farvel med skøytesporten og Vikingskipet 16 år siden han fikk sin verdenscupdebut på den samme arenaen.

Han fikk aldri oppleve å stå på pallen foran Sven Kramer i et allround-VM.

– Det har på en måte vært veldig inspirerende i treningsarbeidet og før konkurranser å ha ham der. Men så har det også vært litt demotiverende når du går mot ham og aldri klarer å slå han.

Bøkko tror at de to gjennom årene har gjort hverandre til bedre skøyteløpere enn de ellers ville blitt.

– Han har nok pushet meg til å bli en bedre skøyteløper og kanskje motsatt også. Det var liksom meg og ham i mange. Han var nok redd for meg i noen år der, tror jeg.

– Er dere kompiser?

– Jeg ringer ham ikke i løpet av sommeren og skravler en time akkurat. Men vi har reist sammen til de samme stedene i 16 år nå. Han er en av de nederlenderne jeg kan snakke litt og kødde litt med. Vi har mye av den samme humoren.

Bøkko og Kramer avbildet sammen i forbindelse med en Aftenposten-reportasje i 2008. Foto: Jo E. Brenden

Fakta Håvard Bøkko * Alder: 33 (2. februar 1987) * Idrett: Skøyter * Klubb: Hol * Personlige rekorder: 500 m: 35,75, 1000: 1.08,42, 1500: 1.42,67, 5000: 6.09,94, 10.000: 12.53,89. * Meritter: * OL: 1 gull (lagtempo, 2018), 1 bronse (1500 m, 2020) * Allround-VM: 4 sølv, 1 bronse * VM enkeltdistanser: 1 gull, 4 sølv, 1 bronse * EM: 2 sølv, 4 bronse. * Verdenscupen: 9 seirer. * Aktuell: La opp som skøyteløper etter VM på Hamar. (NTB).

Fikk troen som 15 åring

Men mesteparten av jobben for å bli en av verdens beste skøyteløpere, har han stått for selv.

Fra han var liten visste han at det var skøyteløper han skulle bli. Som barn fikk Bøkko se sambygding Ådne Søndrål ta OL-sølv i Albertville i 92 og fjerdeplass i OL på Lillehammer i 94.

Hol var blitt en skøytebygd. På torsdagsløpene var det mange hundre registrerte løpere. En av dem var Håvard Bøkko.

– De fleste lekte bare, men det ble også et miljø som trente litt mer seriøst, forteller Bøkko når Aftenposten møter ham på utøverhotellet dagen før han skulle gå sitt siste løp.

Det ble tidlig klart at lille Hol hadde et nytt stort skøyteemne i Bøkko. I barneårene dominerte han de forskjellige klassene nasjonalt, men så kom motgangen.

– Det var noen som vokste fra meg i 13–14 og delvis 15-årsklassen.

Men mot slutten av 15-årsklassen var Bøkko tilbake i toppen. Der de andre stagnerte, fortsatte han å sette nye personlige rekorder på rekke og rad.

– Det var da jeg kanskje fikk skikkelig troen, sier han om når han skjønte at skøyter kunne bli en karriere.

Det første bildet av Håvard Bøkko i Aftenposten-arkivet er fra 2004. Bildeteksten lyder som følger: Håvard Bøkko (17), Norges nye kjempetalent i skøyter. Kun 17 år. Satte personlig rekord på 500 meter i norgescupåpningen. Foto: Mette Bugge

Fikk ikke gymkarakter

Etter å ha gått ferdig ungdomsskolen bestemte Bøkko seg for å flytte til Hønefoss, hvor skøytemiljøet var større, for å gå på videregående.

Like etterpå hadde landslaget samling på Gol og Hol idrettslag, som Bøkko var en del av, ble invitert til å trene sammen med dem. Der møtte Bøkko for første gang Peter Mueller som på den tiden var landslagssjef.

– Han sa «du skal på landslaget neste år». Jeg trodde det bare var tull der og da, men han holdt ord, sier Bøkko og ler.

Som 17-åring var han både skoleelev og fulltids landslagsløper.

– Jeg bodde bare på Hønefoss fordi jeg hadde skoleplass der, men jeg var aldri på skolen. Jeg var på samling hele tiden.

– Jeg fikk beskjed første uken fra gymlæreren om at jeg ikke kom til å få karakter. Det ble lite karakter selv om jeg fikk smisket meg til et par stykker, forteller han.

Hjemme på Hol støttet far Eirik og mor Reidun avgjørelsen om å la skolen komme både i andre og tredje rekke.

– Det er ikke noen drømmesituasjon, men den sjansen får du bare en gang i livet. Du kan gå på skole senere, forteller Eirik Bøkko

Bøkko fikk sin verdenscupdebut i Vikingskipet i 2004. Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX

Den siste runden

Søndag fikk han se sin sønn gå den siste skøyterunden i sin aktive idrettskarriere.

– Jeg har vært på mange skøyteløp, men dette er siste dagen for Håvard. Så det er litt spesielt. Det er litt vemodig, men det er en tid for alt, sa han.

Bøkko har funnet frem kalkulatoren før for å finne ut hvor mange runder det faktisk er blitt gjennom årene. Konklusjonen er blitt «altfor mange».

I samstemt trampeklapp takket Vikingskipet ham for lang og tro tjeneste.

Bøkko klappet tilbake og tok et flagg fra Hol Idrettslag rundt skuldrene.

Så gikk han en siste runde.

PS! Om du vil lete etter arket til Peter Mueller så kan du se 10.000 meteren fra Hamar i 2009 på Youtube.

Foto: Geir Olsen, NTB scanpix