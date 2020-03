Pedersen om den årelange kampen mot nederlenderne: – Ingenting er gøyere enn å slå dem

Sverre Lunde Pedersen (27) har ett mål for øye: gull i et allround-VM. Men det ser alltid ut til å stå en nederlender i veien.

Publisert Publisert Nå nettopp

I løpet av karrieren har Sverre Lunde Pedersen et stort mål om å ta gull i allround-VM. Foto: Fredrik Varfjell, NTB scanpix

Noen dager før VM-start annonserte Håvard Bøkko at løpene på Hamar denne helgen blir de siste i karrieren.

Sverre Lunde Pedersen har visst at det skulle komme. Likevel synes han det er tungt at et langt samarbeid mot et felles mål om å kneble de suverene nederlenderne, snart er over.

– Det blir rart, sier han med ristende stemme og tårer i øynene.

– Jeg kjenner det er litt tøft og trist. Han er en god kamerat som har vært viktig i min utvikling.

Da Pedersen for alvor begynte å slå seg inn på landslaget for ti år siden, var det Håvard Bøkko som var den store lederstjernen.

– Han viste nivået og hvor skapet sto på trening. Da visste vi hva vi måtte strekke oss etter, beskriver Pedersen.

I perioden 2008–2013 tok hallingdølen fire allround-sølv. Ingen gull. Tre av gangene var det nederlandske Sven Kramer som sto mellom Bøkko og gullet han så gjerne ønsket seg.

Fakta Sverre Lunde Pedersen Født: 17. juli 1992 (27 år) Fra: Os utenfor Bergen Klubb: Fana Idrettslag Nevneverdige meritter: OL: Gull på lagtempo (Pyeongchang, 2018), Bronse 5000m (Pyeongchang, 2018). Allround-VM: Sølv (Berlin 2016, Amsterdam 2018 og Calgary 2019), Bronse (Calgary 2015). Enkeltdistanse-VM: Gull (5000m, Inzell 2019), Sølv (1500 m, Inzell 2019, lagtempo, Inzell 2019 og lagtempo, Kolomna 2016), Bronse (5000m, Kolomna 2016 og lagtempo, Gangneung 2017). Sønn av tidligere skøyteløper og landslagstrener Jarle Pedersen.

– Ingenting er gøyere enn å slå dem

Som læremesteren har også Sverre Lunde Pedersen fått kjenne på hvordan det er å stå på pallen ett trinn ned fra en nederlender.

I Berlin i 2016 var det fortsatt fint lite å gjøre med Sven Kramer, men Pedersen tok en gledelig sølvmedalje. På hjemmebane i 2017 ble det den sure fjerdeplassen, kun slått av tre nederlendere.

I 2018 hadde han tidenes mulighet i nederlendernes egen lekegrind i Amsterdam, men falt fra gullet på den avgjørende 10.000-meteren. På plassen foran ham var de oransjes nye stjerne, Patrick Roest.

Siden har Roest vært mer eller mindre umulig å ha med å gjøre. I 2019 vant han VM suverent og satte ny verdensrekord. Igjen tok Pedersen sølv.

Men noen seiere er det også blitt. I OL i Pyeongchang var Pedersen motoren i lagtempolaget som slo Nederland ut i semifinalen og senere tok gullet. På 5000 meter i VM enkeltdistanser det samme året tok han sin første individuelle internasjonale medalje, foran Patrick Roest og Sven Kramer.

– Jeg har alltid lyst å slå dem. Uansett hvilken form jeg er i, så har jeg alltid lyst til det. Det trigger meg alltid. Ingenting er gøyere enn å slå dem i løp, og aller mest i allround, sier han bestemt.

I VM enkeltdistanser i Inzell fikk Sverre Lunde Pedersen endelig sin individuelle gullmedalje i et internasjonalt mesterskap. Foto: Matthias Schrader / TT NYHETSBYRÅN

Fakta Sammenlagtliste etter allround-VM dag 1 Topp 8 får gå den avsluttende 10.000. 1. Patrick Roest 2. Sverre Lunde Pedersen + 1,07 sek 3. Seitaro Ichinohe + 2,04 4. Jan Blokhuijsen + 2,94 5. Sergey Trofimov + 3,72 6. Shane Williamson + 4,11 7. Håvard Bøkko + 4,14 8. Riku Tsuchiya + 4,39 ... 10. Hallgeir Engebråten + 5,28

Går uten press

Men oppladningen til VM på hjemmebane var alt annet enn slik Pedersen så for seg. En sykkelvelt i høst har spolert store deler av sesongen.

– Jeg måtte hele tiden endre på programmet og justere ting. Det var en ny opplevelse og en veldig vanskelig periode. Hele høstsesongen gikk i vasken.

Derfor var Pedersen usikker før VM-start. Han hadde bestemt seg for å ikke legge noe press på seg selv denne gangen.

– Jeg skal ikke fraskrive meg noe, men jeg ser på meg selv i en utfordrerposisjon og har alt å vinne, sa han.

Pedersen var konsentrert før VM startet. Foto: Fredrik Varfjell, NTB scanpix

Tok første stikk

Noen dager senere sitter Pedersen på oppvarmingssykkelen sin i presseområdet i Vikingskipet.

– For mye folk der, var den korte beskjeden på hvorfor han ikke var i oppvarmingsområdet med de andre løperne.

Så gikk han en strålende 500 meter på 36,37. Foran Patrick Roest og også et hav av tid foran Sven Kramer.

På tribunene og i gangene i Vikingskipet begynte folk å spørre både seg selv og de rundt seg samme spørsmål: «Kunne det faktisk gå?»

Tilbake på sykkelen i presseområdet satt Pedersen med et smil om munnen.

– Det var gøy, sa han vel vitende om at han hadde tatt første stikk i VM.

Den symbolske 5000-meteren

Med all historie var det nærmest symbolsk det som skulle skje i Vikingskipet noen timer senere. I par nummer 9 sto to navn: Sverre Lunde Pedersen og Sven Kramer.

Sven Kramer åpnet raskere som et lite skremmeskudd, men Pedersen presset rundetiden ned.

Etter tre runder sa Pedersen takk for følget og seilte fra mannen som har seilt fra så mange nordmenn de siste 15 årene. Taket i Vikingskipet løftet seg da Pedersen gikk i mål en halv vekslingsside foran Kramer til tiden 6.19,40.

Men i paret etter var den nye nederlandske stjernens tur. Patrick Roest hadde tidene til Pedersen å gå på og gikk i mål hele fem sekunder foran nordmannen.

I Vikingskipet lørdag distanserte Pedersen Kramer meter for meter. Etter løpet valgte Kramer å trekke seg fra mesterskapet. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Skal vinne et gull

Aftenposten trenger ikke å minne osingen på historien for norsk skøytesport. Den kan han godt utenat selv.

– Det at vi ikke har hatt en allroundmester siden Johann Olav Koss (i 1994, journ.anm.), er noe som er veldig motiverende, sier han.

– Jeg har veldig mange sterke resultater, men jeg mangler et gull, da, sier han om sine egne prestasjoner i allround-VM.

På hjemmebane på Hamar må han søndag gå to av sine beste løp i karrieren for et det skal bli en realitet. Nok en gang kan det være en oransje drakt som står mellom ham og den store drømmen.

– Om det ikke skjer nå, så får jeg i hvert fall en ny sjanse her på hjemmebane om to år.