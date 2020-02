Nå åpner NFF for alkoholservering på fotballkamper

Fra kommende sesong opphever NFF forbudet mot å selge alkohol på norske fotballstadioner. Nå blir det opp til kommunene å avgjøre hvem som får lov og ikke.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Ifølge regelverket som har eksistert, har det vært nulltoleranse for alkoholservering på stadioner. Nå gjøres det en endring. Dette er en alminneliggjøring. Nå gir vi alle muligheten, sier generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF), Pål Bjerketvedt til VG.

Regelendringen ble nylig vedtatt av forbundsstyret.

Tidligere har klubber kun hatt lov til å servere øl og vin på VIP-seksjonene, men nå åpner altså fotballforbundet for at klubber kan selge alkohol til den gjengse supporter. De vil fremdeles ikke tillate alkoholsalg på tribunene, men åpner altså for at det kan selges et annet sted på arenaen.

Det forutsetter at klubbene får skjenkebevilling fra kommunen.

Flere klubber, deriblant Viking, har i flere år solgt alkohol på arenaen. For Vikings del kom det i stand etter at politikerne i Stavanger vedtok at det var greit.

