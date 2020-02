Ruud lekte seg videre i Argentina

Det norske tennishåpet enkelt til 2. runde i Buenos Aires.

Casper Ruud viste storform i mandagens kamp i Argentina. Foto: Trevor Collens / AP

Casper Ruud- Pablo Andújar 6–2, 6–3

Pablo Andújar ble lett match for Casper Ruud i ATP 250-turneringen i Buenos Aires. Ruud var overlegen og slo den rutinerte spanjolen i to strake sett 6-2, 6-3.

Casper Ruud måtte stå over Cordoba Open i forrige uke på grunn av sykdom. I mandagens 1.-rundekamp på Court Guillermo Vilas i Buenos Aires var det imidlertid lite som tydet på at formen var svekket: Ruud var pigg og opplagt og spilte med selvtillit.

Kjempestart

Ruud gikk tidlig offensivt til verks og brøt Andújars serve allerede ved første mulighet. Snarøya-gutten fortsatte det gode spillet og tok settet med sifrene 6-2. Også det siste gamet ble et "break", der Ruud brøt motstanderens serve.

Ruud slapp aldri grepet om matchen, og andre sett ble vunnet 6-3. Dermed er Ruud videre til 2. runde i turneringen.

At Casper Ruud er aller best på grus, viste han til fulle i denne kampen. Ruud slo seg løs på sitt favorittunderlag og imponerte med flere sterke forehand-slag. Andújar var, til tross for sin erfaring, i realiteten sjanseløs mot en bunnsolid Ruud.

Seedet som nummer åtte

Dette var en viktig kamp for å samle poeng og beholde plassen på ATP-rankingen. Ruud rykket nylig opp til 45.-plass, noe som er hans beste plassering så langt i karrieren. Det er seks plasser bak bestenoteringen til faren Christian, som i oktober 1995 var rangert som nummer 39 i verden.

Det er for øvrig første gang at Casper Ruud har klart å kvalifisere seg til turneringen i Buenos Aires. Ruud er seedet som nummer åtte. Diego Schwartzman, som spiller på hjemmebane, er førsteseedet i turneringen.

