Johaug suveren igjen: Derfor var seieren ekstra «imponerende»

Ingen kunne hamle opp med Therese Johaug da de ble trippel norsk på jaktstarten for kvinner i Ski Tour.

Therese Johaug vant kvinnenes 10 km jaktstart i Ski Tour i Östersund. Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

ÖSTERSUND: Therese Johaug vant jaktstarten, mens Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg sørget for trippel norsk i snødrevet.

Therese Johaug gikk ut 45 sekunder foran Heidi Weng og 47 sekunder foran Ingvild Flugstad Østberg på kvinnenes 10 kilometer jaktstart i Ski Tour.

Og ingen klarte å ta igjen Johaug, på tross av at et voldsomt snøvær bidro til svært vanskelige forhold i skisporet.

Johaug gikk alene i front hele etappen og måtte bruke ekstra krefter for å takle det utfordrende snøværet.

– Selv ikke et massivt snøvær klarer å hindre henne i å øke fra konkurrentene, enormt imponerende av Johaug, sa NRK-kommentator Jann Post.

– Ingen lett oppgave i dette snøværet som gjør at hun delvis er løypeplog under disse forholdene, men hun klarer det, supplerte ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

Også landslagstrener Geir Endre Rogn var imponert over Johaug etter seieren.

– Jeg ble litt bekymret da jeg så det begynte å snø på toppen. Jeg var redd for at hun måtte være løypepatrulje selv, men hun klarte det også. Hun gjorde det beste ut av det, og da gjør hun det så bra tross forholdene, sier Rogn til NRK.

Det ble trippel norsk da Therese Johaug (i midten) vant jaktstarten. Heidi Weng (t.v.) tok annenplassen, mens Ingvild Flugstad Østberg gjorde pallen komplett med sin tredjeplass. Foto: Terje Pedersen

Dette sier Johaug om snødrevet

Selv innrømmer Therese Johaug at hun værforholdene gikk hard utover tempoet i skisporet.

– Jeg følte meg veldig bra. Men du får veldig lite betalt for den formen du er i, og den innsatsen du legger ned. For du blir gående fremme der og brøyte i sporet. Jeg merket utrolig stor forskjell fra den første til den andre runden, under den første runden stoppet det nesten helt opp, sa Johaug til NRK, men understreker samtidig:

– Men dette er en utendørssport, og det er en del av skisporten.

Det var svært vanskelige forhold da Therese Johaug gikk alene i front i Östersund. Foto: Terje Pedersen

Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg lå i en gruppe på tre løpere, sammen med svenske Ebba Andersson.

På tross av at trioen startet under minuttet bak Johaug ved start, tok Johaug jevnt med sekunder på Weng, Flugstad Østberg og Andersson. Etter 7,2 km lå Johaug ett minutt og ni sekunder foran trioen.

Trippel norsk

På de siste kilometerne gikk Weng, Flugstad Østberg og Andersson raskere i sporet og knappet noe inn på forspranget til Therese Johaug.

Men seieren til Johaug var likevel aldri truet, og skiløperen fra Dalsbygda tok en suveren seier på jaktstarten i Östersund.

Weng og Flugstad Østberg gjorde den norske pallen komplett. Førstnevnte var sterkest i spurten, mens Flugstad Østberg fulgte like bak. Svenske Ebba Andersson måtte derfor nøye seg med den sure fjerdeplassen.

– Jeg beit tennene sammen og satset på at det gikk bra. Men jeg så mørkt på å komme meg opp den siste bakken. Jeg måtte bare satse på innersvingen og holde meg på beina. Så jeg hadde litt flaks der, sier Weng til NRK etter løpet.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble nummer åtte.