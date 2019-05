Slik stiller RBK: Nå får denne unggutten sjansen fra start

Han fikk ti minutter på tampen mot Sarpsborg, og en knapp halvtime mot Haugesund. Nå dundrer Emil Konradsen Ceide rett inn i Rosenborgs startellever mot Mjøndalen.

Dermed kan unggutten bidra til å bestemme skjebnen til sin hardt pressede trener Eirik Horneland.

Ceide fikk to innhopp i serien også i fjor, men kampen mot Mjøndalen blir Ceides debut fra start. Debuten kommer rett i etterkant av nyheten om at han har skrevet en ny kontrakt med Rosenborg.

– Han kommer til å bli en hit for Rosenborg, det er det ingen tvil om. Han må få gå på skolen, også skal vi oppdra han på en bra måte slik at vi får fram ferdighetene hans. Da kommer han til å bli kjempegod, sier RBK-trener Eirik Horneland om stortalentet.

Tidligere søndag kom nyheten om at Nicklas Bendtner er vraket for tredje kamp på rad. Dansken later til å være helt ute i kulden hos trener Horneland. Det betyr samtidig at Alexander Søderlund får en ny mulighet til å åpne scoringskontoen denne sesongen.

Horneland gjør store endringer i angrepsrekken, og vraker både Samuel Adegbenro og Pål André Helland fra start. Yann-Erik de Lanlay starter på høyrekanten.

På treningen lørdag, var det tre mann som ikke deltok. Anders Trondsen var stort sett tilskuer, og er heller ikke med mot Mjøndalen, mens Besim Serbecic og Tore Reginiussen trente inne. Reginiussen fikk en smell tidlig i kampen mot Haugesund, men starter i kveldens kamp på Lerkendal. I tillegg er Vegar Eggen Hedenstad og Gjermund Åsen tilbake i startelleveren etter en kamp på benken sist.

Anders Konradsen deltok på hele økta, men vurderes fortsatt ikke frisk nok til en plass i troppen.

Slik spiller RBK mot Mjøndalen:

André Hansen – Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling – Mike Jensen, Marius Lundemo, Gjermund Åsen – Yann-Erik de Lanlay, Alexander Søderlund, Emil Ceide.