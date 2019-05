Norsk duo vant storturnering i Brasil: – Fantastisk

Michal Bryl/Grzegorz Fijalek – Anders Mol/Christian Sørum 0–2

Et år etter det definitive gjennombruddet i verdenseliten, var Anders Mol og Christian Sørum tilbake der de kom til sin første finale: i brasilianske Itapema.

– I fjor vant vi sølv, nå tok vi gull. Det var målet før turneringen. Vi er bare så glade for å være tilbake, sier Sørum i seiersintervjuet med arrangøren.

Årets første seier

Etter to kvartfinaletap og én 17.-plass etter jul, viste de denne helgen at de trives i Brasil. Lørdag fullførte de ferden mot årets første finaleplass i verdensserien, da de slo det polakkene Piotr Kantor og Bartosz Losiak over tre sett i semifinalen. Tidligere lørdag hadde de slått amerikanske Reid Priddy og Theo Brunner i kvartfinalen.

I finalen søndag ventet nok et polsk par, Michal Bryl og Grzegorz Fijalek, som nordmennene slo i verdensseriefinalen i Las Vegas i fjor.

En kneskade på Mol i november skapte usikkerhet for verdensenerne i vinter, men Fusa-gutten har sakte, men sikkert kommet seg tilbake i godt slag gjennom våren. I Brasil kom de tidlig bakpå i første finalesett, men nordmennene kjempet på og knep settet 21–19.

I det andre settet fulgte parene hverandre tett foran de fullsatte tribunene i Brasil, men på 20–20 smashet Sørum nordmennene til å få matchball. Polakkene bet seg likevel og utliknet til 21–21 mellom hendene på Mol.

Settet vippet frem og tilbake helt til Norge fikk matchball på 27–26. Da sto Sørum frem med mottak i forsvar og en smash som sikret dem 28–26 i settet og 2–0 i settet.

– Det var fantastisk. Det var så tett, og de polske guttene spilte så bra, sier Mol.

– Folk forventer at vi skal vinne

Seieren i firestjernersturneringen i Brasil er Mol og Sørums første triumf i 2019, den andre for sesongen. De troner øverst på verdensrankingen, og de innrømmer at mye har forandret seg på tolv måneder. For ett år siden overrasket de alle, nå er de favoritter.

– Det er annerledes nå, for nå forventer folk at vi skal vinne. Vi spiller bare så bra vi kan, sier Sørum.

Den norske duoen seiler opp som favoritter til å vinne VM i Hamburg i slutten av juni. Vegard Høidalen og Jørre Kjemperud sikret den til nå eneste VM-medaljen for Norge, da de tok bronse i 2001.