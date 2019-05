Kjempet for spillmonopolet i 18 år. Så gikk han til «fienden»: – Går så til de grader imot sine egne idealer

I januar ble det kjent at den kommersielle direktøren i Norsk Rikstoto, Carl Fredrik Stenstrøm, skiftet jobb.

Han gikk fra å være i en organisasjon som jobbet aktivt for spillmonopolet i Norge, til en organisasjon som aktivt ønsker å fjerne det.

– Det er har vært en utvikling over tid. Jeg har definitivt vært en sterk stemme for spillmonopolet, men jeg har en personlig overbevisning om at jeg nå jobber for riktig modell, sier Stenstrøm

Siden 1. mai har han vært leder av den nyopprettede foreningen Norsk Bransjeforening for onlinespill. Den består av fire store spillselskaper: Betsson Group, Comeon, Kindred Group og Gaming Innovation Group.

Mange har lest denne saken. Har du? Norsk Tipping advarer mot spill de selv tilbyr

Fakta: Norsk Rikstoto – Etablert i 1982 av Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub for å formidle et riksdekkende spill ved hesteveddeløp. – Nå driver Norsk Rikstoto selv sine spill. – Overskuddet skal komme norsk hesteavl, hestehold og hestesport til gode. Kilde: Store norske leksikon

– Går mot sine idealer

Sterke stemmer mener at han med jobbyttet går over til fienden. Administrerende direktør i Norsk Rikstoto, Harald Dørum, ble svært overrasket over valget.

– At en medarbeider velger å slutte etter 18 år i en bedrift, er ikke så rart. Men det som overrasker meg er at han til de grader går imot sine egne idealer, sier Dørum, som legger til at man samtidig må respektere valget.

Han reagerer på at Stenstrøm nå plutselig skal jobbe mot spillmonopolet, etter nesten 20 år på den andre siden. Selv hevder Stenstrøm at hans syn på spillpolitikk ikke har endret seg.

– Årsaken til at jeg byttet jobb er et oppriktig ønske om å få på plass en modell i Norge hvor vi klarer å beskytte alle spillere, sier Stenstrøm.

Kritikken fra Dørum tar han med knusende ro.

– Min gamle sjef og jeg er godt forlikte, og jeg fikk en bamseklem da jeg forlot kontoret. Det er mange følelser involvert, og utad har jeg respekt for at han er nødt til å markere et ståsted. Jeg er blitt sett på som Mr. Ansvarlighet der jeg var, og flere har lurt på om jeg har gått bort fra det. Men det gjelder i aller høyeste grad fortsatt, sier Stenstrøm.

PRIVAT

Tror monopolet faller

I 2016 gjorde regjeringen det klart at de ikke kom til å la utenlandske spillselskaper få lisens i Norge, og at monopolet skulle fortsette.

Nå blir jobben til Stenstrøm å bidra til at spillmonopolet i Norge faller, og han tror det bare er spørsmål om tid før det lykkes.

– Jeg tror definitivt at vi vil lykkes, men det vil kreve hardt arbeid. Tiden jobber for oss, og jeg tror alle forstår at monopolet står for fall. Det handler om at vi må regulere det for å beskytte flere enn i dag, sier Stenstrøm.

Han mener at lisensmodellen hans forening går inn for, vil ta hensyn til både dagens og morgendagens spillere på en bedre måte enn monopolet i dag.

– I dag har vi et stort kundesegment som faller utenfor modellen til Norsk Tipping, og bruker andre aktører. Vi må ta hensyn til utviklingen, og ikke bare tenke på det som er i dag. Dagens ungdom er superdigitale, og vi må tenke på hvordan vi skal beskytte de når de blir gamle nok til å spille, sier Stenstrøm.

– Det har gått over styr

Den oppfatningen deler ikke Dørum.

– Selv om Norsk Tipping og Norsk Rikstoto er spillselskaper og skal skaffe penger til gode formål, er primæroppgaven å gjøre det i kontrollerte former for å beskytte folk som ikke helt klarer å styre seg selv. Det synes jeg vi har lykkes godt med, sier Dørum.

– Ser vi til Sverige er det bare siden nyttår 35.000 svensker som har valgt å utestenge seg selv fra å spille mer. Det har gått over styr. Det er modellen Carl Fredrik trekker frem som den ideelle modellen, sier han.

Stenstrøm mener derimot at han har større sjanse til å kunne skjerme de verste spillerne mot seg selv i sin nye jobb.

– Jeg er ikke blitt ansatt for at mine medlemmer skal tjene mer penger, jeg er ansatt for at de oppriktig mener at en lisensmodell vil beskytte nordmenn mot spilleproblemer og få de inn under en paraply. Jeg mener definitivt at jeg har større sjanse for det i den jobben jeg har startet i nå, sier han.

Junge, Heiko / Scanpix

Presenterer retningslinjer

Mandag vil Stenstrøm, under et seminar, presentere foreningens etiske retningslinjer for ansvarlig spill.

Innen nyttår skal dette være innarbeidet hos medlemmene. Han venter likevel at kritikerne ikke synes det er godt nok.

– Det viser at vi har fått på plass en organisasjon med et rammeverk som man skal etterleve og revideres. Det er ikke sikkert alle tror på meg når jeg sier at man tar dette med spillansvar på alvor, men dette er store seriøse aktører som er opptatt av dette. Det er en bransjefordel å være god på disse områdene, sier Stenstrøm.

Retningslinjene inkluderer blant annet disse punktene: