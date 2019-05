Dansk landslagslegende: – Nicklas Bendtner kan fortsatt være spennende

Olsen ga Bendtner landslagsdebut i 2006 og hadde spissrebellen under vingene i flere år som Danmark-sjef. Han mener det fortsatt finnes en viss interesse for Bendtner ute i Fotball-Europa.

– Det tror jeg absolutt. Profesjonell fotball handler selvsagt om det sportslige, men også om det økonomiske, om timingen og hvor dyr spilleren er. Det er mange forskjellige komponenter, men jeg tror Nicklas vil være spennende for visse klubber, sier Olsen til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

– Blir alltid spørsmål

Torsdag bekreftet Rosenborgs ledelse at Bendtner forsvinner fra Lerkendal i sommerens overgangsvindu. 31-åringen har fått lite spilletid i Eliteserien i år, og det har vært mange spekulasjoner de siste ukene om hvorvidt Bendtners framtid ligger hos RBK.

Olsen mener at Bendtner er i en alder der han må vurdere hvor mye energi han vil legge i fotballkarrieren videre.

– I den alderen han er i nå, vil det alltid bli stilt spørsmål om hvor han er akkurat nå. Og det har ikke så mye å gjøre med situasjonen i Rosenborg.

Fire sluttspill

– Jeg tror det handler om spilleren og hvordan situasjonen hans er med tanke på skader og om han har lyst til å fortsette å trene hardt. For det kreves i toppfotballen i disse dager. Du må holde deg i form, sier trenerveteranen.

Olsen trente Danmark i 15 år og var i to VM- og to EM-sluttspill med laget. Det endte med avansement for danskene i 2002-VM og 2004-EM.

Bendtner ble tatt ut til de to siste mesterskapene og scoret mot Kamerun i 2010-VM og mot Portugal i EM to år senere.