José Mourinho knyttet neven og skar i karakteristisk stil grimaser da Son Heung-min sendte Tottenham i ledelsen borte mot West Ham.

Son ga Mourinho drømmestart på Tottenham-karrieren

Etter fem seriekamper uten seier, sprudlet Tottenham igjen. I José Mourinhos (56) første kamp ved roret, skjøt blant andre Son Heung-min (27) laget til deres første borteseier siden januar.

West Ham – Tottenham 2–3

– Det blir ganske likt det dere har sett tidligere, men selvfølgelig vil jeg prøve å endre noen detaljer, og noen ganger kan detaljer utgjøre en stor forskjell, sa José Mourinho under sin første pressekonferanse som Tottenham-manager.

Da han lørdag ledet laget i sin første kamp, borte mot West Ham, var mye også det samme som det hadde vært under Mauricio Pochettino. Den store forskjellen var at de etter fem strake kamper uten seier igjen sprudlet offensivt, og det med sin danske stjerne Christian Eriksen på benken fra start.

Son Heung-min, Lucas Moura og Harry Kane scoret hvert sitt mål da Tottenham nedsablet West Ham 3–2 i deres første borteseier i ligaen siden januar.

Son Heung-min løftet ikke bare Lucas Moura, men hele Tottenham, da han bidro mye i seieren over West Ham.

Son grep tømmene

35 minutter tok det Tottenham-spillerne å gi sin nye sjef en god start på jobben.

Da møtte Dele Alli i mellomrommet, vendte opp og spilte en stikker til Son Heung-min. Sørkoreaneren skuddfintet seg inn i posisjon og bredsidet inn Mourinhos første mål som Tottenham-manager.

Dermed slapp han å starte Tottenham-karrieren med å bryte klubbens rekke på 83 Premier League-kamper uten å spille 0–0.

Syv minutter senere var sørkoreaneren igjen midt i begivenhetenes sentrum. Denne gangen serverte ham lagkamerat Lucas Moura, som kastet seg frem på Sons lave innlegg og skled inn 2–0-målet.

I starten av andre omgang burde Son hatt nok en målgivende da han spilte fri Moura på en kontring, men brasilianeren traff helt feil på ballen alene med West Hams målvakt.

Isteden skrev Harry Kane seg også på scoringslisten umiddelbart etterpå. Stjernespissen snek seg fri bak i feltet og headet så inn 3–0 i det 49. spilleminutt, etter et godt innlegg fra Serge Aurier.

Kaptein Harry Kane stanget inn Tottenhams tredje mål i kampen.

Nesten-festbremsene Antonio og Ogbonna

Michail Antonio, som kom inn i pausen for West Ham, ønsket ikke at Mourinho skulle få en for god start med Tottenham. Etter 73 minutter fikk han ballen på 14 meter og klinket inn reduseringen på direkten.

I siste ordinære spilleminutt trodde hjemmefansen at Declan Rice at han hadde utlignet enda en gang. Dommeren godkjente målet, men reprisene viste at det var helt korrekt at den ble VAR-annullert for offside.

Det var José Mourinhos første møte med VAR i Premier League, et møte som fikk portugiseren til å glise godt.

Seks minutter på overtid bredsidet Angelo Ogbonna inn mål nummer to for West Ham, men det hadde lite å si for utfallet av kampen. Tottenham vant relativt trygt 3–1.

Seieren ga Tottenham et realt byks på den tette tabellen, fra fjortende til sjetteplass, når de har spilt én kamp mer en resten. De har likevel åtte poeng opp til Manchester City på fjerdeplass.