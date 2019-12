19 år gamle Thomas Aasen Markeng sto for dagens norske opptur i hoppbakken med sin femteplass. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Tande og Markeng rett utenfor seierspallen i Russland

Det ble med den sure fjerdeplassen for Daniel-André Tande i søndagens hopprenn i verdenscupen i Russland.

Samtidig kan Thomas Aasen Markeng være godt fornøyd med sin femteplass – 19-åringens beste plassering så langt i karrieren. Hans forrige bestenotering kom da han ble nummer ti i Ruka forrige helg.

Markeng overrasket stort i første omgang da han hoppet hele 138,5 meter og fikk 128 poeng. Han fulgte opp med et godt hopp i andre omgang også og endte på sin beste plassering noensinne med en femteplass.

Den langt mer meritterte Tande endte opp rett utenfor pallen på 4.-plass. Hans 251,5 poeng holdt nesten til pallplass etter at lederen fra første omgang, japanske Ryoyu Kobayashi, bommet med sitt hopp i andre omgang. Men japaneren tok 3.-plassen bak Stefan Kraft fra Østerrike og Killian Peier fra Sveits.

Østerrikske Kraft vant rennet etter å ha i første omgang med sine 140 meter, før han endte opp med 277,8 poeng totalt etter sitt andre hopp.

Det ble en god dag for Markeng og en liten skuffelse for Tande, som allerede har vunnet to verdenscuprenn denne sesongen. For resten av nordmennene var det vanskelig å følge opp en skuffende første omgang.

Robert Johansson og Johann André Forfang klarte likevel å klatre i andre omgang og endte på henholdsvis 9.- og 14.-plass. Robin Pedersen kvalifiserte seg som siste nordmann i første omgang og endte på 23.-plass.

Marius Lindvik klarte ikke å kvalifisere seg til annen omgang. Han endte på 34.-plass med 95,8 poeng.

Publisert 8. desember 2019