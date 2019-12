Stjernens irritable oppførsel vekker oppsikt: – Dette er ikke særlig lurt

Nektet å håndhilse på dommer og motstander før snookerkamp.

Ronnie O’Sullivan er den desidert største stjernen i snooker. Engelskmannen slo gjennom allerede i 1993 og er en publikumsattraksjon når han deltar i turneringer.

Ifølge Eurosport-kommentator Edwin Ingebrigtsen er briten en kontroversiell karakter. O’Sullivan har blant annet gått midt i en kamp, nektet å spille med sko (helt til dommeren ga ham nye) og kommet med ufine kommentarer mens kameraet gikk.

Ronnie O’Sullivan prøver å «fistbumpe» dommeren. Foto: Skjermbilde/Eurosport

Redd for bakterier

Nå er han igjen involvert i en uheldig episode. Før kampen mot James Cahill i Scottish Open onsdag, ville han ikke ta hverken dommer eller motstander i hånden, slik normen er.

– Kom igjen, Ronnie. Ta meg i hånden, sa dommeren og rakte sin hånd ut mot spilleren.

– Ikke rør meg, bakterier! sa en irritert O’Sullivan.

Se opptrinnet i videoen øverst i saken.

Så gikk han bort til motspilleren og ga ham en «fist bump» i stedet for å hilse på den riktige måten.

– Når vi starter med at Ronnie O’Sullivan sier «don’t touch my hand» til dommeren ... jeg vil ikke kalle det en god start. Og så er han sur fordi dommeren ikke aksepterer en sånn fist, sa kommentator Ingebrigtsen under sendingen.

Kjøper ikke forklaringen

Etter kampen, som han vant 4–0, kom forklaringen:

– Det er lettere å gjøre det på den måten, og jeg unngår bakterier. Jeg innrømmer at jeg er litt OCD (har en tvangslidelse) når det gjelder bakterier. Jeg tar ikke direkte på dørhåndtak og bruker alltid et papirtørkle.

Den forklaringen kjøper ikke snookerfansen. I forrige uke deltok O’Sullivan i UK Championships og da hilste han på både dommere og motstandere. Flere reagerer på Twitter.

– Dette er ikke en tvangslidelse, det er uhøflig, mener Charlotte Lewis.

– Han har mistet det, skriver en annen bruker.