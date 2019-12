Emilie Hegh Arntzen (t.v.) og Camilla Herrem løper ned etter VM-seieren over Angola. Det er et fast program etter kamp. Foto: Daniel Stiller, Bildbyrån

Jogge, spise, isbade, dusje, massasje: – Vi blir pisket

Da Norges sliteseier over Angola var over, startet det som er viktig for fortsatt suksess i VM.

Norge-Angola 30–24

KUMAMOTO: Mens journalistene ventet utålmodig på landslagets spillere, gikk Heidi Løke, Silje Solberg og alle de andre inn i garderoben. Der skulle de ha på seg tørt tøy, drikke og spise en bar eller gel. Restitusjonen hadde allerede startet.

Deretter skulle de ut i hallen igjen for å løpe av seg noen slaggstoffer.

Det er 22 timer til neste og siste VM-kamp i gruppespillet, den mot Nederland fredag, som blir en slags finale.

Før det skulle spillerne gjennom et omfattende program før de kunne legge seg: isbad, dusjing, middag, møte, adventsstund og kveldens utdeling av pakke fra julekalenderen. Deretter skulle noen masseres eller få hjelp av lege/fysioterapeut dersom det er behov for det.

– Vi blir pisket, sier Marta Tomac.

Marta Tomac med ballen under torsdagens VM-kamp. Foto: Daniel Stiller, Bildbyrån

Trønderen sikter til støtteapparatet som umiddelbart maser om at de må få i seg nok væske, litt mat og komme seg tilbake i hallen for å jogge.

– Alle har ansvaret. Vi er blitt mye flinkere til restitusjon fordi vi ser verdien i det. Restitusjon er en viktig del av forberedelsene til kampene vår, sier Vipers-spilleren.

Hun er godt trent, som de andre, og føler ikke belastningen til tross for fire kamper hittil i mesterskapet. Skulle Norge gå hele veien til finalen, blir det ti.

Fikk klager på opplegget

Etter forrige mesterskap, EM i Frankrike, var det flere internasjonale spillere som klaget på for få hviledager. Derfor er EM som skal foregå i Norge og Danmark om ett år, utvidet med én dag.

Men nå er det VM som gjelder. Skal vi tro landslagstrener Thorir Hergeirsson, er ikke kamprogrammet noe som opptar den norske gjengen. Han vet at Norge har gode hjelpere som bidrar til at spillerne klarer restitusjonen godt.

Fysioterapeut Morten Fjeldskår og massør Marius Eriksrud følger Norges utvalgte tett. De er blant dem som pisker. De vet at spillerne må gjøre mye før de kan sette seg i bussen til hotellet sent på kvelden japansk tid.

Innpiskeren Morten Fjeldskår er med spillerne ut på banen etter kampen. Foto: Daniel Stiller, Bildbyrån

Får massasje etter behov

Noen spillere har plager de skal få behandling for. Flere må legge seg på benken der Eriksrud gir 20 minutters massasje til hver.

– Vi må prioritere de som har spilt mest, opplyser 30-åringen.

Han har vært med i landslaget siden 2014 og begynner å kjenne spillerne godt. Han vet hva de trenger for å være klar til neste kamp.

Fjeldskår har ikke vært med kvinnelandslaget like lenge, men er medisinsk ansvarlig i Runar og har idrettsklinikk i hjembyen Sandefjord. Han trår til når noe skal «repareres».

Eriksrud, ansatt i Olympiatoppen, sier at han kan stole på at Stine Bredal Oftedal og de andre i laget vet hva de skal gjøre etter en kamp. De sluntrer ikke unna.

– De er flinke på rutinene sine, de kan det å restituere seg. De vet hva de trenger.

Massør Marius Eriksrud er alltid med på trening. Marit Røsberg Jacobsen varmer opp på sykkelsetet. Foto: Daniel Stiller, Bildbyrån

Siste «kunde» i totiden

I VM-leiren gjør massør Marius Eriksrud seg klar til nattjobbing. Det er først og fremst spillernes ben som skal masseres. Han tar så mange spillere som han rekker. Siste «kunde» er ferdig i totiden.

– Det er de som har spilt mest, som må prioriteres.

Han forteller at jentene er slitne, og det hender at han masserer skuldre og nakke også. Det er en måte å få dem roet ned på.

Heidi Løke er ivrig etter å få massasje. Hun spør om det hver kveld og får ja. Sandefjordingen får mye juling inne på streken. Mot Angola møtte hun et lag som ikke sparte på kreftene.

Angolas danske trener Morten Soubak mente at målvakt Silje Solberg utgjorde forskjellen.

Hun tok skudd hun ikke skulle tatt. 15 redninger. i alt. Landslagskeeperen var i særklasse og mener selv at hun har holdt et høyt nivå de siste sesongene.

Mot Nederland blir det en annen skål. Da kreves omstilling for hele laget. Solberg er klar for det også. Bare hun får restituert seg.