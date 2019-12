MINNESTUND: Tromsø Storm hadde en intern minnestund for avdøde Keon Lawrence på mandag. Foto: Privat/Håkon Steinmo

Tromsø Storm skal spille med sorte sørgebånd resten av sesongen

Tromsø Storm har fredet draktnummeret til avdøde Keon Lawrence (32).

I helga kom den triste nyheten om at tidligere Tromsø Storm-spiller Keown Lawrence er død. Lawrence ble kun 32 år gammel.

Amerikaneren ble lagt inn på sykehuset med kraftig lungebetennelse, som etter hvert utviklet seg til sepsis. Livet sto ikke til å redde.

– De siste dagene har klubben fokusert på å holde sammen, og på mandag så arrangerte vi en intern minnestund for Keon. Det var en trist, men veldig god seanse der både spillere, trenere, klubb og støtteapparat fikk dele gode minner og gode ord om våre kjære Keon, skriver klubben på sine hjemmesider.

Vil vinne kongepokalen for Keon

Førstkommende søndag, før kampen mot Bærum Basket, skal det avholdes ett minutt stillhet for Lawrence.

Storm vil også spille med sorte sørgebånd resten av sesongen, mens Lawrences draktnummer tre vil også pensjoneres.

– Den vil bli hengt opp i taket i hallen ilag med de som tidligere er «pensjonert», og ingen vil noen gang kunne spille med drakt #3 i fremtiden i klubben, skriver klubben.

Tromsø Storm skriver at de også skal gjøre alt de kan for å vinne kongepokalen til ære for ham.

– Dette var noe Keon i alle sine sesonger her ønsket mest av alt. Guttene, trenerteamet og klubben for øvrig vil gjøre det vi kan for å prøve å vinne for Keon, skriver Tromsø Storm.

Skal starte gavefond

Klubben er også i dialog med familien om å opprette et gavefond for den avdøde Storm-helten.

Tromsø Storm skal også selge drakter med nummer tre på ryggen. Inntektene fra salget skal gå direkte til gavefondet til Keons sønn.

– Vi ønsker å ta initiativ til å hjelpe økonomisk til familiens utgifter i forbindelse med hans begravelse, samt det som måtte bli til overs fra innsamlingen vil gå til et gavefond til hans sønn Kenon Jr. (7), skriver klubben.