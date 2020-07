Salah-dobbel avgjorde: Liverpools rekordhåp lever fortsatt

Mohamed Salah i storform på bortebane.

Mohamed Salah (til høyre) scoret to av Liverpools mål. Foto: Daniel Leal Olivas / Pool AFP

Brighton - Liverpool 1–3

Med 3-1-seier over Brighton kunne Liverpool innkassere sin 30. seier i inneværende Premier League-sesong. Mohamed Salah scoret to mål for rødtrøyene.

Seieren gjør at seriemesteren står med 92 poeng etter 34 kamper spilt. Med fire gjenstående kamper har rødtrøyene gode muligheter til å slå Manchester Citys rekord på 100 poeng i en Premier League-sesong, noe som skjedde i 2018.

Mohamed Salah og Jordan Henderson sørget for at Liverpool ledet 2-0 allerede etter kort tid som følge av forsvarstabber. Leandro Trossard reduserte for vertene, men Salah sørget for at Liverpool til slutt vant 3-1 på bortebane.

Brighton ligger på 15.-plass og har en luke ned til de øvrige lagene i bunnen. Laget er ni poeng foran nedrykksplasserte Aston Villa og Bournemouth, som riktignok har én kamp mindre spilt.

Kaptein Jordan Henderson banket inn 2–0 for Liverpool. Foto: Daniel Leal Olivas / Pool AFP

Forsvarskluss

Brighton fikk en blytung start da Liverpools Naby Keïta snappet ballen fra forsvarsspiller Davy Pröpper på en pasning fra keeper Mathew Ryan. Keïta fant og serverte Mohamed Salah som satte inn 1-0 allerede etter fem minutter spilt.

Og det tok ikke lang tid før ledelsen var doblet etter nytt forsvarskluss. To minutter senere gikk midtstopper Adam Webster opp i banen og mistet ballen. Den endte til slutt hos Jordan Henderson som banket inn Liverpools andre innen sju minutter spilt.

Brighton fikk nettsus etter 25 minutter, men scoringen ble annullert for offside. Vertene kunne derimot juble like før pause. 19-årige Tariq Lamptey vartet opp med et flott innlegg som Leandro Trossard hamret utagbart i mål.

Salah på hodet

Brighton presset på for mål og burde ha utlignet etter timen spilt. På et innlegg endte ballen til slutt Dan Burn alene på bakerste stolpe. Heldigvis for Liverpool var treffet til Burn av det svært svake slaget, slik at utligningen uteble.

Istedenfor kunne Salah slippe jubelen løs for sitt andre for kvelden. Egypteren løp seg fri fra markeringen på første stolpe og stanget hjørnesparket til Andy Robertson i mål.

Til tross for at Liverpool hadde flere muligheter på slutten, ble det ikke flere scoringer i Brighton. Liverpool kunne med det innkassere nok en trepoenger.

Seriemesteren får besøk av Burnley på lørdag, mens Brighton tar imot Manchester City samme dag.

