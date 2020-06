Premier League direkte: Svært viktig kamp for Solskjær og Manchester United

RASHFOOORD! Men nei. Etter et praktangrep fra hjemmelaget, med ett-touch-spill og en chip fra Pogba, så bommer Rashford igjen på forsøket. Treffer ikke ordentlig med volleyen.

RASHFOOORD! Men nei. Etter et praktangrep fra hjemmelaget, med ett-touch-spill og en chip fra Pogba, så bommer Rashford igjen på forsøket. Treffer ikke ordentlig med volleyen.

Rashford er under press med Sheffield-forsvarere på hver sin side, men den skal jo i mål. Setter bredsiden til, men sender altså ballen utenfor.

Rashford er under press med Sheffield-forsvarere på hver sin side, men den skal jo i mål. Setter bredsiden til, men sender altså ballen utenfor.

MEGAMISS! Masse rom for Man. United, og kontringen er god. Rashford spiller Martial alene med keeper, men han er uselvisk og legger tilbake til Rashford igjen. Der skal det stå 2-0, men ballen sklir av foten til spissen, som på merkelig vis ender med å sette ballen utenfor det åpne målet.

MEGAMISS! Masse rom for Man. United, og kontringen er god. Rashford spiller Martial alene med keeper, men han er uselvisk og legger tilbake til Rashford igjen. Der skal det stå 2-0, men ballen sklir av foten til spissen, som på merkelig vis ender med å sette ballen utenfor det åpne målet.

Fin ball fra Bruno Fernandes mot Martial, men den går via en Sheffield United-spiller og inn til keeper Moore.

Fin ball fra Bruno Fernandes mot Martial, men den går via en Sheffield United-spiller og inn til keeper Moore.

DRØMMESTART FOR SOLSKJÆR & CO! Manchester United biter seg fast, og innkastet til Wan-Bissaka ender opp hos Rashford. Han banker ballen hardt inn foran mål, og der er Martial på rett sted til rett tid. Styrer inn 1-0! Foto: REUTERS

Mål for Manchester United!

Masse rom for hjemmelaget å angripe i, men klarer ikke utnytte det ordentlig. Martial sitt innlegg går i blokka og til kampens første corner.

Masse rom for hjemmelaget å angripe i, men klarer ikke utnytte det ordentlig. Martial sitt innlegg går i blokka og til kampens første corner.

Godt innlegg fra Baldock, men foran mål er Lindelöf på rett plass. Gode første to minutter fra bortelaget.

Godt innlegg fra Baldock, men foran mål er Lindelöf på rett plass. Gode første to minutter fra bortelaget.

Det er meldt om 29 grader i skyggen på Old Trafford, angivelig rekord for stadion, ifølge TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

Det er meldt om 29 grader i skyggen på Old Trafford, angivelig rekord for stadion, ifølge TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

DEL