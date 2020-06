Ny børsslakt for Ødegaard: Sliter blytungt i Spania

Martin Ødegaard opplever en knallhard tid i Real Sociedad med helsvak uttelling på spillerbørsene. Nå åpner lokalavisen for at den norske yndlingen må vrakes.

Martin Ødegaard har en tøff tid i Real Sociedad. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB-Espen Hartvig

Real Sociedad har bare tatt ett poeng på de tre kampene etter viruspausen. Søndag ble det 1-2-tap hjemme mot Real Madrid. Det er klubben som har lånt ut Ødegaard, sannsynligvis til neste sommer.

De svake resultatene gjør at plassen i topp-fire har forsvunnet for Ødegaard og dermed også Champions League-posisjonen.

Lokalavisen El Diario Vasco (EDV) hyllet Ødegaard gang etter gang i måned etter måned siden overgangen fra nederlandsk fotball i fjor sommer. Han ble utpekt til den store nykommeren, og den situasjonen holdt seg til godt utpå vinteren.

Vrakes?

Nå mener EDV at Ødegaard kanskje bør vrakes fra start i neste kamp. Avisen har gitt Ødegaard bunnkarakteren én på sin spillerbørs to ganger på rad. Der er toppscore seks. Før de to siste kampene hadde Ødegaard et snitt på 4,3 etter 23 kamper denne sesongen.

På de tre siste oppgjørene til sammen, har 21-åringen fått fire poeng. Det er en sensasjonell formsvikt ingen i Spania så kunne komme.

– Den tredje elendige kampen på rad for nordmannen. Uten publikum på tribunen er han uten aggressivitet i forsvar og uten mot til å prøve på ting i angrep. På det nivået han er nå, fortjener han ikke å starte kampene, skriver avisen.

Topp til bunn

Tendensen er den samme i Spanias største avis. Marca (skriver bare om sport) valgte å ikke gi Ødegaard karakter etter kampen mot Real Madrid søndag. Der opererer man med fra en til tre (best) stjerner på spillerne, men om man underpresterer kraftig, venter bare en bindestrek. Der havnet Ødegaard.

Det samme skjedde i kampen før da Real Sociedad tapte 0-2 borte mot Alaves.

Nordmannen var fotball-Spanias yndling i mange måneder etter sin inntreden i La Liga. Han scoret skyhøyt på spillebørsene til Marca og El Diario Vasco i kamp etter kamp. Lenge lå Ødegaard rett bak tetmannen Lionel Messi hos Marca på stjernetoppen.

Real Sociedad møter Celta Vigo hjemme onsdag. Det gjenstår åtte serierunder i den spanske eliteserien.