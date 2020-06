Lagkamerater koronasmittet og klubben degradert: Derfor smiler Gabrielsen likevel

Ruben Gabrielsen var tilskuer på tirsdagens Molde-trening. Fredag ble han pappa for andre gang. Foto: Bjørn Brunvoll

Ruben Gabrielsen ble nylig pappa for andre gang. Det er grunnen til at Frankrike-proffen ikke depper over at Toulouse rykker ned.

