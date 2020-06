Dubov vant Rapid Challenge etter thrillerfinale

Daniil Dubov vant Rapid Challenge i sjakk etter en spennende finale mot Hikaru Nakamura. Den 24-årige russeren knuste rivalen i armageddon.

Daniil Dubov var sterkest i Rapid Challenge. Foto: ANTON VAGANOV / Reuters

Spillerne vant hvert sitt parti med svarte brikker, mens det ble remis i de to andre. Etter to og en halv time måtte finalen i onlineturneringen avgjøres med armageddon, og der var Dubov overlegen med hvite brikker.

– Jeg føler lettelse, men også litt skuffelse. Det har vært en vidunderlig reise, og jeg skulle gjerne ha spilt mer, sa Dubov til Chess24 etter å ha sikret vinnerpremien på 45.000 dollar (430.000 kroner).

Nakamura er blant verdens aller ypperste lynsjakkspillere, men allerede i 12. trekk gjorde han et dårlig løpertrekk som ga Dubov et avgjørende overtak. Russeren omsatte det med presist spill i seier. Nakamura ga opp etter 45 trekk.

– Gjennom hele kampen hadde jeg følelsen av at han (Nakamura) var sikker på at han ville vinne armageddon, sa Dubov.

– Dette var ingen typisk duell mellom oss. Vanligvis spiller han bedre, mens jeg er best forberedt. I dag var det omvendt.

Imponerte med svart

Det første partiet endte med remis etter bare 25 trekk. Dubov spilte med hvitt, men ingen av spillerne greide å skaffe seg interessante angrepsmuligheter.

I det neste partiet spilte Nakamura med hvitt og hadde innledningsvis en lovende stilling. Imidlertid vendte Dubov partiet i sin favør, og flere dårlige tårntrekk fra Nakamura ga russeren et avgjørende overtak. Etter 44 trekk ga amerikaneren opp.

Nakamura viste mental styrke da han slo Magnus Carlsen i semifinalen etter å ha blitt utklasset første dag, og han viste styrke igjen da han med svarte brikker og kniven på strupen nedkjempet Dubov i tredje parti. Etter 53 trekk ga Dubov opp.

Hikaru Nakamura tvang frem armageddon mot Daniil Dubov i Rapid Challenge i sjakk, men der var han sjanseløs. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Til finalen

Det fjerde og siste hurtigsjakkpartiet endte med remis etter 39 trekk, og dermed måtte turneringsvinneren kåres i armageddon.

Dubovs seier gjør at han er garantert plass i finalen i Magnus Carlsen Chess Tour. Rapid Challenge var turnering nummer to av de fem i onlinetouren. Carlsen vant selv den første turneringen, men tapte altså for Nakamura i semifinalen i denne.

Neste turnering i Carlsen-touren er Chess Masters 20. juni til 5. juli. Tourfinalen avvikles i august.