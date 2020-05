Forren er ferdig i Molde

Vegard Forren (32) er ferdig i Molde. Det bekreftes overfor TV 2.

Vegard Forren skal være ferdig i Molde, hevder TV 2. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Det melder TV 2 torsdag kveld. Mediehuset får opplyst av Molde at kontraktsforholdet mellom spilleren og klubben er avsluttet.

– Partene har inngått en minnelig avtale som innebærer at Vegard Forren er fristilt fra kontrakten med Molde FK fra dags dato og mottar en økonomisk sluttpakke fra klubben, sier Forrens advokat Odd Arne Nilsen til TV 2.

Midtstopperen hadde opprinnelig en kontrakt med Molde ut 2021.

Moldes administrerende direktør Ole Erik Stavrum har ikke besvart våre henvendelser. Forrens advokat Odd Arne Nilsen har heller ikke besvart våre henvendelser.

Gamblingproblemer

Bakgrunnen for saken er at Forren har tatt penger fra en felles konto for spillerne for å betale ned egen spillegjeld.

På mandag fortalte Forren om spilleproblemene hans til Rbnett.

– Dette er et problem jeg har levd med i 10–15 år, og jeg har vært åpen om det tidligere. Jeg har ingen gode unnskyldninger, men gjennom fjoråret blusset det veldig opp av forskjellige årsaker, både på og utenfor banen. Vi bygde hus, vi skulle gifte oss og kona startet butikk. I flere måneder var jeg mye hjemme alene med ungene på kveldstid, og det endte med at jeg spilte mer enn før. Samtidig var jeg frustrert fordi jeg fikk spille lite fotball, og jeg taklet det på en dårlig måte. Spilling har vært min måte å rømme fra små og store problemer på. Dette er grunnen til at vi sitter her i dag, sa Forren.

Uenigheter

Pengene Forren har tatt fra den såkalte botkassa er hele kjernen i saken, og det skal ikke være andre faktorer involvert i konflikten mellom spilleren og klubben.

Som Rbnett skrev allerede torsdag morgen, skal det være uenigheter om beløpet som Forren skal ha brukt til å dekke den private spillegjelden. Molde mener at beløper ligger opp mot 100.000 kroner, mens Forren mener at beløpet som har gått til privat bruk er mindre.