Bohinen velger fysikk og hodestyrke mot Sandefjord

AaFK stiller litt reservepreget i dagens toppoppgjør mot serieleder Sandefjord. Men heldigvis for bortelaget er fjorårets toppscorer Hombert Fridjonsson tilbake som spiss. Han danner et robust og hodesterkt spisspar sammen med anvendelige Ståle Steen Sætre. Det betyr at publikumsyndlingen Pape Habib Gueye skyves ut på benken.

Venstre kant har vært en marerittposisjon for Lars Bohinen siden han kom til AaFK. Utallige spillere har Bohinen prøvd i denne posisjonen uten at noen har greid å gjøre plassen til sin. Skader må ta mye av skylden for det, og nå er også en ny mann på skadelisten, nemlig Sondre Fet. Fet har startet de to første kampene, men er ikke med til Sandefjord. Inn som venstre kant kommer Tega George, som starter sin første seriekamp for AaFK.

Gamle kjente

AaFK-trener Lars Bohinen kjenner dagens motstander Sandefjord godt. Han trente klubben i fire sesonger før han kom til AaFK før fjorårets sesong. Hans gamle disipler er nok meget lystne på å klå gamletreneren i dag.

Kampen blir også en tidlig test på hvem som er best i OBOS-ligaen 2019. Begge lagene er tippet i toppen og begge har innfridd så langt. Sandefjord topper tabellen med seks poeng og 3-0 i målforskjell, foran AaFK som har seks poeng og 2-0 i målforskjell.

Dagens lagoppstillinger:

Sandefjord (4-4-2): Walter Viitala - Brice Wembangomo, Lars Grorud, Marius Høibråten, Anton Kralj – Tito, Enric Valles, Håvard Storbæk, Vidar Ari Jonsson - Mohamed Ofkir, Pontus Engblom.

Benk: Jesper Granlund, Sander Moen Foss, Christer Reppesgård Hansen, Erik Mjelde, Tobias Svendsen, Stefan Mladenovic, William Kurtovic.

AaFK (3-5-2): Andreas Lie - Jonas Grønner, Daniel Leo Gretarsson, Oddbjørn Lie - Jørgen Hatlehol, Peter Orry Larsen, Fredrik Carlsen, Aron Elis Thrandarson, Tega George - Ståle Steen Sæthre, Holmbert Fridjonsson.

Benk: Tarjei Omenås, Kristoffer Hay, Markus Karlsbakk, Niklas Castro, Vetle Fiskerstrand og Pape Habib Gueye.