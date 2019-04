Zuccarello-mål da Dallas tapte

Dallas Stars tapte den underholdende sluttspillkampen 2-3 mot Nashville Predators.

Kampens første periode på American Airlines Center var jevnspilt og tett, men tidlig i midtperioden ga Rocco Grimaldi ledelsen til Predators med en avslutning fra spiss vinkel som endte i buret, via armen til målvakt Ben Bishop.

Stars fikk så et halvannet minutt med fem mot tre utespillere på isen etter at to Predators-spillere ble utvist. De grønnkledde fikk flere store muligheter i powerplayen som fulgte, men Predators holdt unna samtlige sju avslutninger Stars avfyrte.

I stedet var det svenske Filip Forsberg som økte bortelagets ledelse, men han skulle snart få selskap av en annen skandinaver på måloversikten. Norske Mats Zuccarello fosset forbi en forsvarer før han enkelt satte inn reduseringen.

Med et oppildnet publikum i ryggen, satte hjemmelaget i gang en sluttspurt i kampens siste periode som rystet Predators. Tyler Seguin satte inn 2-2. Et mirakel hindret at Stars tok ledelsen 3-2 kort tid senere, da den finske målvakten Pekka Rinne stanset to skudd på mållinjen.

Det avgjørende målet skulle komme mot spillets gang. Svenske Mikael Granlund scoret etter icing. Scoringen tok noe momentum ut av hjemmelagets spill. Kampen endte 2-3.

Mandagens kamp var den tredje i sluttspillrunden som spilles som beste av sju kamper. Predators og Stars vant hver sin kamp i de to første rundene. Den fjerde runden spilles i Dallas onsdag.