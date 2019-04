KRISTIANSAND: – Jeg hadde som mål å bli blant de fem beste, men at jeg vant kom som et sjokk. Dette er mitt første ultraløp (betegnelse på løp som er lengre enn maraton, red. anm.). Jeg har faktisk aldri løpt lengre enn 29 kilometer i noen konkurranse, og nå ble jeg norgesmester, smiler Julius Z. Strømberg.

Seierherren bor i Oslo og løper for Oslostudentenes IK.

Torbjørn Witzøe

Uheldig sølvvinner

Bare knappe fem minutter bak løp Sebastian Krogsvig inn til NM-sølv på tiden 5.26.53. Han fikk en dårlig oppladning, da SAS-flyet hans fra Molde ble innstilt.

– Jeg ønsket virkelig å delta i dette løpet, og satte meg derfor i bilen og kjørte sørover. Etter 13 timers kjøretur var jeg framme i Kristiansand, men da var klokken blitt tre om natta, forteller Sebastian Krogsvig.

Og om ikke dette skulle være nok, så løp 32-åringen et sted i løypa feil og tapte fem minutter. Det kostet ham trolig seieren.

– Bortsett fra litt dårlig merking der jeg løp feil, skal arrangørene ha skryt for et godt gjennomført løp. At det regnet gjorde absolutt ingenting - jeg er nemlig opprinnelig fra Bergen, sier Sebastian Krogsvig.

God påmelding

Løpsleder Thomas Ødegård er godt fornøyd med at at deltakelsen har økt jevnt og trutt siden KRSUltra for første gang ble arrangert i 2016. I det lange terrengløpet stilte 172 til start, mens 241 stilte til start på den korte løypa på 21 kilometer.

– Begge løypene er krevende. På den lange løypen går 43 kilometer på stier ute i terrenget og grus, sier Thomas Ødegård.

Det er Kristiansand løpeklubb som står bak arrangementet. 50–60 personer har jobbet dugnad med å merke løypene, være løypevakter og betjene drikkestasjoner.

Her kan du få alle live-resultatene fra begge løpene.