En lang sesongoppkjøring er over, og Manchester United sparker i gang mot Chelsea klokken 17.30 på søndag. Hva er status for Manchester United, noen få dager før seriestart? Hvordan har Ole Gunnar Solskjær satt sitt preg på laget? Hvordan er forventningene i England?

Vi har snakket med tre av dem som følger engelsk fotball tettest.

Skal du spille Fantasy Premier League denne sesongen? Da bør du lese disse rådene.

Ingrid Halstensen, Premier League-reporter for TV 2:

Ingrid Halstensen har fulgt Manchester United og Ole Gunnar Solskjær tett siden han tok over som United-manager i desember.

– Hvordan er forventningene til klubben nå rett før seriestart?

– Hvis jeg snakker med fansen, føler jeg at han har veldig god støtte. De har veldig lyst til at han skal lykkes, de liker han godt. Han er en klubblegende og en sympatisk fyr, så de fleste unner ham suksess. Supporterne håper at han skal få nok tid. De vet jo at det ikke finnes noen quick fix, for det er ikke gjort på en-to-tre å bygge et lag. Han kom inn midt i en sesong, og det er begrenset hva han kan få til da. Nå har han fått en sommer på seg, men det er ikke mye det heller. Fansen er mer kritisk til klubbdirektør Ed Woodward, de vil nok heller beholde Solskjær og kvitte seg med Woodward, som de føler er mer en businessmann enn en fotballmann.

De vet jo at det ikke finnes noen quick fix, for det er ikke gjort på en-to-tre å bygge et lag.

Halstensen mener at engelsk presse også vil Solskjær godt, men at den kan være hensynsløs.

– De er ikke nådige med å komme med sine egne tanker om det Solskjær sier. Alt blir vurdert opp og i mente. De er ganske krasse. Men jeg tror først og fremst at mediene vil ha svar på hvordan han har tenkt å få United tilbake til toppen. Vil ikke si at de er negative, men heller at Solskjær har et enormt press på seg. Det er verdens største klubb, og det er Solskjær som har ansvaret for at de skal gjøre det bra.

– Hva er den store snakkisen rundt Solskjær og klubben?

– Folk veldig opptatt av hvordan seriestarten til Solskjær blir. Mange mener de første månedene fort blir definerende for ham.

Erik Johansen / NTB scanpix

LES OGSÅ: Ekspertenes dom over topplagene før overgangsfristen

Henry Winter, kommentator i The Times.

Henry Winter er positiv til det som har skjedd i klubben i sommer. The Times-kommentatoren mener at klubbfilosofien nå minner mer om slik den var tidligere.

– Det er ganske oppmuntrende, og det er en filosofi bak dette som viser hva United skal gjøre; utvikle spillere. De har hentet Daniel James, en waliser med utrolig fart, en angripende back i Aaron Wan-Bissaka og Harry Maguire. Unge britiske spillere.

Solskjær varslet etter forrige sesong en opprydning i troppen.

– Det har ikke skjedd i like stor grad. Det er mange spillere som har høye lønninger, og det gjør at de ikke er like lette å kvitte seg med.

– På hvilken måte har Solskjær påvirket laget før sesongstart?

– Dette er hans første oppkjøring med laget. De er i bedre form, presser mer som et lag. Men dette er en lang prosess, og Solskjær er et langsiktig prosjekt. Vi vil ikke se resultatet i løpet av bare én sesongoppkjøring.

Lars Tjærnås har analysert alle lagene før seriestart i Premier League. Dette er hans dom.

Audun Braastad / NTB scanpix

– Hva er fansens forventninger til United nå?

– Det er så mye respekt for Solskjær. Han har et stort navn og fremstår som sivilisert og verdig. Han vil nok bli møtt med tålmodighet og støtte fra fansen. De har sett tidligere managere som Louis van Gaal og José Mourinho vinne, men de så ingen utvikling. Solskjær har brakt optimismen tilbake. Troppen trenger fortsatt mye arbeid, men nysigneringene er bra.

Lars Sivertsen, fotballskribent

Lars Sivertsen bor i London og skriver om engelsk fotball for Betsson Norge, i tillegg til at han har sin egen podkast.

– Hvordan synes du spillerstallen ser ut nå som overgangsvinduet nærmer seg slutten?

– Der har forsterket forsvaret, og det var viktig. Ettersom laget slapp inn mange mål i fjor, var det åpenbart at noe måtte skje bakover på banen. Wan-Bissaka er lovende, og Maguire er veldig solid. Man kan argumentere for at de har betalt for mye (Maguire er verdens dyreste forsvarsspiller), men det blir litt inflasjon når det er snakk om gode engelske spillere, sier Sivertsen.

– Er det en tillitserklæring til Solskjær at han får mye penger til å hente spillere?

– Det er nok heller slik at klubben som organisasjon bestemmer seg for hvem de vil ha. Og en spiller med langtidskontrakt vil ofte være i klubben lengre enn manageren. Så jeg er ikke sikker på at det er en stor tillitserklæring.

Selv om laget har blitt forsterket, mener Sivertsen at én lagdel bør bekymre United-fansen.

Elise Rønnevig Andersen

– Det som slår meg mest med United, er at det ikke har skjedd noe med midtbanen. Ander Herrera har forsvunnet, men det er ikke kommet noe særlig nytt inn. Det ville bekymret meg dersom jeg var United-supporter. Herrera var en nyttig spiller som jobbet bra. Det er også åpent hvem som skal spille høyreving, og det ser tynt ut på topp.

– Dersom Lukaku ender opp med å dra, så er de veldig avhengige av at Marcus Rashford scorer mål. Han er en spiller Solskjær har veldig stor tro på, men er enda ung og har vært litt upålitelig foran mål.

Nå må Solskjær vise at han ikke bare er et «Alex Ferguson cover band.»

Fredrik Hagen

Oddsfavoritt til å få sparken

– Hvordan er holdningen til Solskjær blant fans og presse i England?

– Mange er kritiske til Ole Gunnar Solskjær. Jeg vet ikke hvor godt det har blitt kommunisert, men Solskjær er bettingselskapenes favoritt til å bli den første manageren som får sparken. Han er avhengig av at flere spillere må heve nivået. Oppsiden er at du har spillere som har vist andre steder at de kan spille bedre enn de har gjort i United, som Fred og Victor Lindelöf. De har også unge spillere som kan ta et steg opp, som Rashford og Daniel James. Så de har spillere som bør ha kapasitet til å levere bedre enn i fjor, men du har ingen garanti for at de gjør det.

– Hvor god tid får Ole Gunnar Solskjær fra Manchester Uniteds eiere?

– Nå har han hatt en hel sesongoppkjøring, og må vise at han har satt sitt preg på ting og ikke bare er et «Alex Ferguson cover band.» Det skal bli interessant å se denne sesongen. Det United-laget vi får se nå, bør i mye større grad være Solskjærs lag.

Lars Sivertsen sier at Manchester United-direktør Ed Woodward er veldig opptatt av det fans og mediene mener.

– Hvis fansen støtter Solskjær, kan det kjøpe ham litt tid. Men det er et tveegget sverd; hvis folk gir opp prosjektet hans, kan det komme endringer veldig fort. Jeg registrerer at mange tror han ryker før jul. Personlig er jeg veldig usikker, for det er veldig vanskelig å spå oppførselen til Uniteds ledere.

Sivertsen tror at Liverpool og Manchester City er et godt stykke foran resten, men at en realistisk målsetting for United er å kvalifisere seg til Champions League.

Manchester United møter Chelsea klokken 17.30 søndag.