Castro og Gueye leder AaFK-angrepet mot Nest-Sotra

AaFKs naturlige spydspiss og førstevalg på topp, Hólmbert Fridjónsson, er suspendert. Dermed er det ikke overraskende at Lars Bohinen satser på Pape Habib Gueye og Niklas Castro som spisser i dagens kamp mot Nest-Sotra. Torbjørn Agdestein, som hadde et godt innhopp med avgjørende scoring mot KFUM Oslo sist (seier 2-4), må nok en gang finne seg i å starte på benken.

På benken er også Kristoffer Hay, som ble hentet hjem fra låneoppholdet i Tromsdalen denne uken, på grunn av at trenerteamet til AaFK er litt bekymret for dårlig dekning i forsvaret. I dag er Oddbjørn Lie ute med skade, men resten av stopperne er på plass. Det betyr at Kaj Ramsteijn, Daníel Leó Grétarsson og Jonas Grønner danner forsvarstrio fra start, mens Hay og Ståle Steen Sæthre er innbyttere.

Carlsen tilbake

På plass i startelleveren er endelig også kaptein Fredrik Carlsen. Han skulle i grunnen også starte mot KFUM Oslo sist, men ble skadet etter oppvarmingen. Trolig spiller Carlsen i dag indreløper, mens Izunna Arnest Uzochukwu fortsetter sentralt på midtbanen.

AaFK møter i dag en motstander som etter en litt treig start på sesongen begynner å finne storformen. Nest- Sotra har vunnet sine tre siste kamper, og står uten tap på sine siste fem (3-2-0). Dette har ført dem opp til en åttendeplass på tabellen, og de er med å kjempe om en kvalifiseringsplass (topp seks).

Trener Steffen Landro har denne uken sagt at å møte AaFK på Color Line i dag blir den ultimate testen for laget hans fra Ågotnes. Han mener AaFK er det klart beste laget i førstedivisjon og ville hevdet seg på øvre halvdel i Eliteserien.

Godt tak på AaFK

I fjor vant Nest-Sotra begge seriekampene mot AaFK, 1–0 hjemme på Sotra og 0–1 i Ålesund i fjor høst. Tapene var med på å ødelegge opprykket for AaFK. Hjemmelaget bør dermed være meget revansjesugent foran dagens kamp!

Det er meget varmt i Ålesund i dag. En time før kamp sto gradestokken på 28 (!) grader utenfor Color Line Stadion. Aldri har det vel blitt spilt en AaFK-kamp i Ålesund i varmere vær?

Dagens lagoppstillinger:

AaFK (3-5-2): Andreas Lie – Kaj Ramsteijn, Daníel Leó Grétarsson, Jonas Grønner – Jørgen Hatlehol, Fredrik Carlsen, Izunna Arnest Uzochukwu, Aron Elis Thrándarson, David Olafsson – Niklas Castro, Pape Habib Gueye

Benken: Omenås, Spinola Lima, Sæthre, Fet, Meade, Agdestein, Hay

Nest Sotra (4-4-2): Fij – Arrocha, Songve, Anthony, Haugsdal – Hoven, Sande, Stephensen, Nurkic – de Souza, Mehnert

Benken: Pettersen, Larsen, Hestetun, Aas, Sørensen, Økland, Hagos