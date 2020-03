Utøvere, trenere og ledere har blandede følelser når det gjelder OL-utsettelse, men er enige om én ting.

OL i Tokyo kommer neppe til å gå som planlagt, men utøverne tør ikke slappe av.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Både Stine Bredal Oftedal og Henrik Christiansen (høyre og venstre) forbereder seg som om det blir OL i sommer. Thorir Hergeirsson synes situasjonen er meget uoversiktlig.

– Vi må tenke på at vi fortsatt skal delta i OL. Jeg trener som normalt til eventuelle beslutninger faktisk tas, sier Stine Bredal Oftedal.

Hun gir uttrykk for det utøvere, ledere og trenere er enige om. Nå betyr idretten minst. Det aller viktigste er å stoppe virusspredningen.

Kapteinen på kvinnelandslaget i håndball er i karantene hjemme hos foreldrene i Nittedal. Vanligvis bor hun i ungarske Györ, der arbeidsplassen er.

Hun følger med på nyhetene og debatten om OL-avviklingen. Selv om Norge foreløpig ikke er OL-kvalifisert, sier hun:

– Det er bedre å trene som om det blir OL. Samtidig mener jeg selvsagt at det høres mest forsvarlig ut å få mesterskapet utsatt. Dette handler om verdenshelsen mye mer enn om idretten.

Kan ikke slappe av

Svømmeren Henrik Christiansen tenker i utgangspunktet som Bredal Oftedal.

– Det er ikke så mye jeg kan gjøre annet enn å forberede meg. Målet mitt er å bli verdens beste distansesvømmer. All energi går til det. Da kan jeg ikke slappe av. Men jeg bruker ikke en kalori på å tenke på denne OL-avgjørelsen. Det blir som det blir. Idretten er underordnet nå uansett.

Svømmerne skal for øvrig ha sitt VM om ett år nettopp i Japan. Nå er han uansett i karantene og langt unna et basseng.

Les også Har ikke følt seg presset til OL-nekt

Landslagstrener Eren Gjægtvik håper at verdensmester Morten Thoresen og de andre bryterne får med sponsorene videre. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Betyr mest for de små

Landslagstrener Eren Gjægtvik sier at bryterne gjør det de får beskjed om, men situasjonen er litt trist. Han mener at småidrettene har størst grunn til bekymring.

– Blir sponsorene med enda et år hvis vi ikke får vist oss frem? OL er vårt største vindu der kan vi gi tilbake. Jeg håper at guttene får beholde sin økonomi slik at de har mulighet til å satse videre. Men i dette bildet er det så mye som ikke betyr noe.

Treneren forteller om at et OL i 2021 vil skape store problemer for bryte-VM, som skal gå i Oslo i 2021 nettopp i august.

Ingen problemer, snarere tvert imot

Tennisspiller Casper Ruud og hans trener Christian Ruud forholder seg bare til det som skjer.

– Med Caspers unge alder er det ikke krise for oss om OL utsettes ett år. Vi forstår at det er nødvendig av hensyn til det som skjer i verden. Mye annet betyr mer nå enn det vi holder på med, sier faren.

Sportssjef Dag Jacobsen i Norges Kampsportforbund er sjeleglad dersom OL utsettes.

– Jeg ser at idrettspresidenten foreslår at Norge ikke sender utøvere til OL hvis ikke OL utsettes. Jeg kan si at dette er vi kjempeglad for. Det gir oss en kjempefordel.

Han forteller at utøvere vil ha godt av å kunne utvikle seg enda ett år, og det gjelder i karate og taekwondo.

Les også IOC-medlem: OL blir utsatt

Ikke riktig med OL

Landslagstrener Thorir Hergeirsson synes situasjonen er svært uoversiktlig.

– Personlig mener jeg at per dato er det eneste riktige å utsette. Det er ikke tid for OL slik situasjonen i verden holder på å utvikle seg. Nå handler det om å være lojal overfor myndighetene. Vi er en del av et fellesskap og har noen verdier i bånn. De må vi sørge for å leve etter. Og en av dem er respekt. Det må være respekt for at de som har ansvaret for å bestemme vet hvor alvorlig dette er, og tar det ansvaret, sier han.

Thorir Hergeirsson mener det vil være feil å arrangere et OL i sommer. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN