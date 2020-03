Ti spørsmål som må besvares. Dette vet vi om OL-utsettelsen.

Avgjørelsen om å utsette OL i Tokyo besvarte et spørsmål mange har vært svært opptatt av, men leder til et mange andre. Her er svar på ti av de mest vesentlige.

OL skulle vært arrangert i Tokyo i sommer, men på grunn av virusutbruddet blir lekene utsatt til 2021. Foto: Koji Sasahara / AP

NTB-TT

Når avvikles lekene?

Det er ennå ikke bestemt, men ifølge IOC skal det skje «etter 2020, men senest sommeren 2021». IOC har nedsatt en arbeidsgruppe som umiddelbart starter arbeidet med å finne nye datoer,

Hva er trolig tidspunkt?

Japans statsminister Shinzo Abe ønsket utsettelse med ett år. Opprinnelig tidsrom var 24. juli til 9. august, og månedsskiftet juli-august er mest sannsynlig.

Noen har snakket om våren eller forsommeren 2021, men særlig i lagidretter ville ville det føre til ødeleggende stevnekollisjoner.

Janpans statsminister Shinzo Abe. Foto: NTB Scanpix

Har noe lignende skjedd før?

Det er første gang olympiske sommerleker blir utsatt. Derimot er lekene tre ganger blitt avlyst (1916, 1940 og 1944), på grunn av verdenskriger. Siden 1948 har lekene vært avviklet hvert fjerde år, så oppholdet blir det lengste siden da.

Hva koster utsettelsen?

Det er ulike oppfatninger, men alle er enige om at det blir dyrt.

Den japanske finansavisen Nikkei mener utsettelsen vil koste arrangøren om lag 30 milliarder kroner, men eksperter referert av nyhetsbyråene AFP og DPA hevder at merutgiftene kan bli opp mot 70 milliarder kroner, som tilsvarer om lag halvparten av totalbudsjettet for lekene om de var blitt gjennomført i år.

Hvem skal betale?

Det må avgjøres senere. Da OL-utsettelsen ble vedtatt tirsdag, opplyste IOC at den siden av saken ennå ikke er diskutert.

– Det handler om å berge liv, sa IOC-president Thomas Bach.

Hva er de største utfordringene?

Den største hodepinen er logistikken. Blant annet må millioner av hotellovernattinger bookes om, og man må også løse problemet med bosted for utøverne. Etter lekene skulle OL-landsbyen gjøres om til leiligheter, og de er allerede solgt.

Avtalene for etterbruk av arenaer må også reforhandles.

– Det er som et enormt puslespill der hver eneste brikke må passe, sa Bach onsdag.

Hva skjer med store mesterskap som kolliderer med OL?

Også fotball-EM for menn er utsatt til 2021 og skal avvikles i tiden 11. juni til 11. juli. Det er en stor TV-begivenhet som OL ikke kan skyve på. Derimot må kvinne-EM ganske sikkert vike, og sannsynligvis blir det flyttet til 2022.

To andre mesterskap i store sommeridretter som må nesten sikkert må flyttes er svømme-VM i Fukuoka og friidretts-VM i Eugene. De skulle i utgangspunktet avvikles i henholdsvis siste halvdel av juli og første halvdel av august 2021.

Hva skjer med OL-kvalifisering?

Det blir en nøtt å knekke. 57 prosent av plassene i OL er allerede fordelt, og mange mener det vil være urettferdig om utøvere som først har kvalifisert seg ikke skal få delta. Samtidig ønsker de nasjonale OL-komiteene å sende sine beste utøvere, og det er ikke sikkert det er de samme om ett år. Ikke avholdte kvalifiseringsturneringer må omberammes til et senere tidspunkt.

OL-ilden skal fortsette å brenne i Japan i over ett år før Tokyo 2020 omsider blir arrangert en gang i 2021. Foto: Foto: Eugene Hoshiko, AP / NTB Scanpix

Hva skjer med OL-ilden?

Den ble tent i Olympia i Hellas 12. mars og kom til Japan forrige uke. Torsdag skulle en 121 dager lang fakkelstafett gjennom alle Japans prefekturer ha startet, men den er satt på vent. Ilden skal likevel fortsette å brenne i Japan helt til lekene avvikles en gang neste år.

Gjelder kjøpte billetter også neste år?

Det er ennå ikke offentliggjort. Det er heller ikke gitt beskjed om hvorvidt de som har kjøpt billett, men ikke kan reise til Japan neste år får pengene tilbake.

– Vi vil gjøre det vi kan for å ta hensyn til dem som allerede har kjøpt billett, sier Toshiro Muto, som er leder av organisasjonskomiteen.