Joshua King har en hel «historietime» tatovert på ryggen. For ham er det en viktig påminnelse.

Landslagsspissen har viet hele baksiden av overkroppen til noen av hans største ikoner.

– Jeg er jo fra drabantbyen Romsås. Faren min er fra Gambia og jeg har vært der mye. Forfedrene mine var slaver i sin tid, sier Premier League-stjernen om forbildene han har tatovert på ryggen.

At fotballstjerner tatoverer seg, er ingen nyhet. Eksemplene er utallige, men dybden i budskapene som formidles, må kunne kalles varierende. En som skiller seg ut, er Joshua King.

Hvis den norske Premier League-angriperen bytter drakt med Sergio Ramos, Sergio Busquets eller en av de andre spanske stjernene som kommer til Ullevaal lørdag kveld, vil du se det.

King bruker blekk på hud til å fortelle noe om hvor han kommer fra og hvor han er i dag. De er også en kommentar til rasismen som igjen vokser frem og er med og forsøpler europeiske fotballarenaer.

Parks, King og Mandela

Nederst på ryggen har landslagsspissen bilde av Rosa Parks, en amerikansk syerske som i 1955 nektet å gi setet sitt i «den fargede delen av bussen» til en hvit mann. Hun var lei av undertrykkelsen og forskjellsbehandlingen av svarte. Det ble starten på en enorm protestbevegelse over hele USA.

Ved siden av henne har Joshua King fått tatovert inn Martin Luther King jr. og hans berømte ord fra «I have a dream»-talen.

En annen fredsprisvinner, Nelson Mandela, pryder Kings høyre skulder. På motsatt side er musikeren Bob Marley over bokselegenden Muhammad Ali. Til høyre for ham er Malcolm X, lederen i Nation of Islam, som betydde mye for Alis politiske aktivisme.

Kings ikoner

Joshua King er sikker på at han aldri kommer til å angre på verket som snart er ferdigstilt.

– Det er min kropp, og man velger selv hva man ønsker å tatovere der. Mange liker å ha tull, men jeg har fulgt et konsept på kroppen min. Det er familie, og ting som betyr noe for meg. På ryggen har jeg valgt å ha noen som er ikoner for meg, og det er noe jeg er stolt av, sier han.

Premier League-spissen vil vise at han er takknemlig for innsatsen forbildene hans har gjort i kampen for rettferdighet for slike som ham. Han vet at det ikke er noen selvfølge at han er der han er i dag.

– Alt i alt har vi før i tiden blitt behandlet på en annen måte. Det er takket være arbeidet de gjorde at jeg kan stå her i dag. Jeg er en mørk spiller på et norsk landslag, og jeg kan bli behandlet akkurat som en vanlig nordmann som ikke har farge eller en far fra Gambia, sier King.

Joshua King har etablert seg i Premier League de siste sesongen. JOHN SIBLEY / REUTERS

Fotballens rasismeproblem

Samtidig som 27-åringen jobber for å fullføre tatoveringsprosjektet, er toppfotballen i England igjen i ferd med å få et rasismeproblem.

Interesseorganisasjoner som Kick it out har de siste årene advart mot stadig flere tilfeller av diskriminerende adferd.

Chelsea utestengte nylig flere supportere fra Stamford Bridge etter at Raheem Sterling ble hetset for hudfargen. Mohamed Salah har fått muslimhets slengt etter seg, og det har vært flere tilfeller av antisemittiske sanger.

Fakta Joshua King Født: 15.1.1992 i Oslo Ungdomsklubber: Romsås og Vålerenga Seniorklubber: Manchester United, Preston (lån), Borussia Münchengladbach (lån), Hull (lån), Blackburn, Bournemouth Landskamper/mål: 42/15

Manchester United-stjernene Paul Pogba og Marcus Rashford ble på sosiale medier utsatt for rasistisk hets etter at de bommet på straffespark for storklubben tidligere i sesongen. Romelu Lukaku har opplevd det samme fra italienske tribuner etter sommerens overgang til Inter. Det har i det hele tatt vært en rekke rasistiske tilfeller i Serie A de siste årene. Kritikerne mener at ligaen og klubbene gjør altfor lite for å stoppe det.

Utviklingen opprører King, og han mener det er helt uakseptabelt at det skjer. Utviklingen setter også tatoveringene hans i et større perspektiv.

– Det er veldig trist, sier 27-åringen om rasismen.

Besøkene til Gambia

Gjennom oppveksten har han ved mange anledninger besøkt farens hjemland, Gambia. Opplevelsene derfra har også vært med og formet ham som menneske.

– Det får deg tenke, «hvordan kan jeg noensinne klage over det vi har i Norge?» Pappa ønsket å lære meg hva jeg har hjemme og ikke ta noe for gitt. «Dette er familien din, det er her jeg kommer fra». For når du er født i Norge, er alt bra. Det er trolig et av de beste stedene å vokse opp som barn, når det kommer til ting som sykehus, tannleger og sikkerhet, fortalte King til The Guardian nylig.

Der snakket han også om tatoveringene og hva de betyr for ham.

Nå er han selv blitt far. Det er ingen tvil om at han skal videreføre tradisjonen med å ta med seg neste generasjon til Gambia og til farens familie.

– Det er selvfølge. Jeg er fra Romsås og var enebarn. Jeg var bortskjemt av min mor og far, på en riktig måte, når det kom til fotballsko og sånne ting. Jeg har mer penger til å hjelpe familien min enn hva de hadde, men det blir veldig viktig for meg å oppdra sønnen min så ting ikke kommer lett. Han må jobbe like hardt som pappa gjør, sier King.

Joshua King med sønnen Noah. Jon Olav Nesvold, Bildbyrån

Kostnadspresset i barnefotballen

Han er glad i Oslo-drabanten Romsås og har beskrevet oppveksten nord i Groruddalen som «10 av 10».

Etter skoletid handlet det meste om fotball. På tunet utenfor der familien bodde spilte han med gutter som var flere år eldre enn ham.

– Det gjorde meg tøffere både mentalt og på banen. De store gutta tok det seriøst. Hvis du var ung og god nok fikk du være med, men da måtte du tåle tempoet og hvordan de spilte også. Det har gjort meg til en tøffere spiller, har han sagt til Aftenposten.

Bakgrunnen er kanskje også en av årsakene til at han er en av dem som har uttalt seg klarest om pengegaloppen i barneidretten.

I mai i fjor skrev Aftenposten om den klassedelte Oslo-fotballen.

Der kretslag og aldersbestemte landslag tidligere er blitt sterkt preget av spillere fra Oslo øst, er det nå spillerne fra de rikeste klubbene i de rikeste delene av byen som dominerer.

– Det bør ikke koste noe, enkelt og greit, sa han nylig om fotball for de aller yngste.

– Barn bør få spille. Det er en investering i fremtiden. Hvis man må ha penger, så bør det være billigst mulig. Jeg synes det bør være nærmest mulig gratis, sa King.

Han er bekymret for at talenter uteblir som følge av at foreldrene ikke har råd til å ha barna værende i fotballklubbene.

– At man aldri kan bli en ny Ødegaard eller Joshua King fordi foreldrene ikke har råd – det synes jeg er litt trist, sier han.

EM-drømmen

Nå er det to tøffe kvalifiseringskamper som gjelder for Norge beste menn. Oppgjørene mot Spania (lørdag) og Romania (tirsdag) bør helst gi minst fire poeng om en av de to direkteplassene til neste års EM skal være innen rekkevidde.

Norge har gitt fra seg en tomålsledelse på Ullevaal både mot Sverige og Romania. Det gjør utgangspunktet før innspurten svært vanskelig.

– Det er vår egen feil at vi er i den posisjonen vi er i. Det er opp til oss å gjøre det riktig og får Norge til et mesterskap i de neste kampene, sier King.