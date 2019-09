Da venninnen døde, fant Will ut at han ville løpe maraton av én grunn

– Jeg betraktet henne som en søster, sier Ash om Alice Brown. Hun var kjæresten til tvillingbroren hans. Like etter at hun hadde fylt 21 år i 2016, døde Byron av leukemi. Det var under ett år etter at hun utviklet en aggressiv type av denne kreftformen.

Ash, i dag bartender på No Stress i Bergen, hadde fulgt «søsterens» sykdom. Han visste at hun så gjerne ville leve. Dessuten ønsket hun å hjelpe andre ved å fokusere på det å være benmargsdonor. Etter hennes død, ville Ash fortsette arbeidet der hun måtte slippe.

Nå har han reist verden rundt for å løpe maraton og for å få oppmerksomhet rundt det å være beinmargsdonor. Han har løpt i Sør-Afrika, Venezia, Budapest, Frankfurt, Stavanger, Bergen og Oslo, for å nevne noe.

– Maraton blir ansett for å være vanskelig. Jeg føler det som om jeg opplever den psykiske smerten, slik Alice gjorde det. Men hovedmålet mitt er å bidra til å bygge opp et stamcelle/benmargsregister – det vil si å få folk til å registrere seg som donorer.

Alice fant bare én donor som hadde 90 prosent match.

– Jeg ønsker at de som blir rammet og trenger benmarg, skal ha 100 prosent match.

Maraton for 20. gang

Ash flyttet til Bergen for tre år siden, der han har sin norske kjæreste. Trondheim Maraton blir hans 20. etter at han startet med den type løping bare for to år siden.

Under Oslo Maraton i fjor, ble han kjent med Wenche Stensvold. Den tidligere proffsyklisten opplevde selv å få kreft i 2004, akutt myelogen leukemi. Hun fikk fem tilbakefall og ble benmargstransplantert.

– Jeg var heldig som hadde broren min Johnny som ble min donor, sier 44-åringen.

Legene på Rikshospitalet fortalte at livet hennes kom til å bli kort da hun fikk tilbakefall etter transplantasjonen, og hun er oppgitt mange ganger. I år er det imidlertid ti år siden siste tilbakefall.

Hun mener at trening har reddet livet hennes, og er like ivrig som Ash på å fortelle hvor viktig det er at mennesker blir blodgivere og mulige benmargsdonorer. Hun har selv fått blodoverføring fra 375 givere. Det å være blodgiver er en forutsetning for å bli benmargsdonor.

– Jeg synes at hans budskap er så viktig. Jeg unner ham veldig å få fokus på dette med å bli beinmargsdonor, sier hun.

Står for noe veldig viktig

Stensvold er selv ambassadør for Blodbanken. Da hun tilfeldigvis kom bort i Ash under Oslo Maraton i fjor, ble hun rørt av hans menneskelige side, og det at han ville gjøre noe for andre. Han gjør det ved å legge nye land under sine føtter, og snakke om den viktige saken.

Nå skal begge løpe i Trondheim, og de har skaffet seg like T-skjorter med budskap på.

Privat

Blir stadig bedre

Ash, opprinnelig fra Storbritannia, forteller at treningen er variert, men han foretrekker ikke å løpe når det regner i den nye hjembyen. Vestlandsværet kan være utfordrende. Jobben som bartender, men sen jobbing, er også noe som kan gjøre det vanskelig å få til alle de øktene han er avhengig av.

Bestetiden er 3.54, 37, satt i Frankfurt maraton for to år siden. De to foregående hengene hadde han løpt drøye 42 km i Budapest og Venezia. Sluttiden er hele tiden på vei nedover.

Neste mål er Berlin, New York og Midnight Sun Marathon i Tromsø, men det kan i prinsippet bli hvor som helst. Han ønsker å dra nye steder. Filosofien er å ta ett land av gangen.

– Jeg håper inderligst at løpingen skal føre til noe positivt for andre, sier han.