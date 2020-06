Superstjerne i strupen på Trump om kneling og protester

NFL-superstjernen Drew Brees har etter sine «tonedøve» uttalelser om antirasismeprotester gjort helomvending.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

New Orleans Saints-quarterback Drew Brees går i strupen på president Donald Trump som kritiserte ham for å beklage ufølsomme uttalelser om kneleprotestene mot rasisme og politivold. Foto: Chuck Cook, USA Today / Reuters / NTB scanpix

NTB

– Vi kan ikke lenger bruke flagget til å avlede folk fra de virkelige problemene våre svarte landsmenn står overfor. Vi gjorde det i 2017, og dessverre gjenopplivet jeg det med mine uttalelser forrige uke. Vi må slutte å snakke om flagget og rette oppmerksomheten mot rasistisk urettferdighet, økonomisk undertrykkelse, politibrutalitet og behovet for reform av retts- og fengselssystemet, skriver Brees i en Instagram-melding til Trump.

USAs president tvitret fredag at Brees ikke burde ha bedt om unnskyldning for sine uttalelser tidligere i uken, da han tok til orde mot å knele under nasjonalsangen som uttrykk for protest mot rasistisk politivold.

– Jeg er en stor tilhenger av Drew Brees, som er en av de største quarterbackene, men han skulle ikke ha gått tilbake på at vi skal ære flagget vårt. Det er ting å protestere mot, men aldri mot flagget. INGEN KNELING, skrev Trump.

Drew Brees har fått et nytt syn på bruk av kneling under nasjonalsangen. Foto: Jim Brown, Reuters / NTB scanpix

Lytt og lær

Brees sier i sitt svar at hvite amerikanere må lytte og lære av «smerten og lidelsen» i det svarte samfunnet.

Den 41-årige New Orleans Saints-quarterbacken sjokkerte og skuffet mange av sine beundrere da han onsdag sa at han håpet at det ikke ville bli tilfeller av kneling under nasjonalsangen før NFL-kamper fordi det uttrykker «manglende respekt for flagget og landet vårt».

Daværende San Francisco 49ers-quarterback Colin Kaepernick begynte i 2016 å knele under nasjonalsangen i protest mot rasistisk politivold. Protesten bredte om seg, men møtte også sterk motbør.

Trump tok den gang til orde for at alle som knelte burde få sparken. Kaepernick mistet selv jobben og fant aldri en ny arbeidsgiver selv om de fleste var enige om at han var mer enn god nok til å starte i NFL.

Etter at George Floyd døde etter å ha blitt brutalt behandlet under en pågripelse har «Black Lives Matter»-bevegelsen og protestene mot volden blusset opp og blitt sterkere enn noen gang, og Brees ble hudflettet for sine uttalelser, ikke minst av egne lagkamerater.

LES MER: Jordan donerer nærmere en milliard kroner til rasismekampen

Drew Brees (t.v.) hilser på daværende San Francisco 49ers-quarterback Colin Kaepernick etter en kamp i 2016. Foto: D. Ross Cameron, AP / NTB scanpix

La seg flat

Allerede dagen etter kom Brees med en beklagelse der han la seg helt flat.

– Jeg vil be mine venner, lagkamerater, byen New Orleans, det svarte fellesskapet og alle andre jeg såret med mine uttalelser om unnskyldning. Mitt hjerte brister ved tanken på smerten jeg påførte dere, skrev han.

– Med uttalelser som var ment å uttrykke respekt, samhold og solidaritet rundt flagget og nasjonalsangen kom jeg i stedet med ufølsomme kommentarer som var skivebom i den situasjonen vårt land nå står overfor. De var blottet for medfølelse og empati, og de villedet folk til å tro at jeg er fienden. Det er jeg ikke, ikke på noen måte.

Brees sa at han står sammen med sine svarte landsmenn i kampen mot rasisme og urettferdighet og at han vil gjøre det han kan for å hjelpe i en viktig kamp.

– Måten mine uttalelser ble oppfattet gjør meg kvalm, men jeg tar det fulle ansvar. Jeg innser at jeg bør snakke mindre og lytte mer, skrev han.

(©NTB)