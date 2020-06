Typisk for kampen: Inne i begge straffefeltene var EIK-spillerne først på ballen. Her i angrep. Kent Håvard Eriksen, Christian Landu Landu, Magnus Rets Grødem, Espen Hammer Berger og Jasmin Bogdanovic (skjult) er alle på etterskudd for Stian Sleveland, Sondre Norheim og Bob Sumareh. Foto: Anders Minge