Derfor sender ikke TV 2 starten av hver Tour de France-etappe

TV 2s seere fikk ikke direktebilder fra de første 75 minuttene av åpningsetappen i Tour de France. Slik blir det også fremover.

Amund Grøndahl Jansen i aksjon tidlig på lørdagens åpningsetappe i Tour de France. Fra og med i år har ikke TV 2 lov til å sende starten av hver etappe. Foto: Benoit Tessier, Reuters / NTB scanpix

Da åpningsetappen av Tour de France begynte lørdag, stusset flere TV-seere over at TV 2 ikke viste direktebilder fra rittet.

«Kjære alle Le Tour-seere på TV 2/TV 2 Sumo. Vi har ikke rettigheter (lenger) til å vise rittbilder direkte før 75 minutter etter starten. Men vi skal holde dere oppdatert», opplyste sykkelkommentator Christian Paasche på Twitter.

Varer frem til 2026

Dette skyldes en ny avtale som trådte i kraft denne sesongen, opplyser TV 2.

– Det gjelder fra denne sesongen og frem til 2026. Det er andre som sitter på de rettighetene for å vise de første 75 minuttene. Men vi har likevel en veldig lang sending. Det er mye sykkel for dem som følger med på sendingene til TV 2, sier TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl.

På Twitter har flere seere uttrykt at de nå kommer til å gå over til Eurosports sendinger.

– Burde man informert om dette tidligere?

– Vi har vel sagt det tidlig i kommunikasjonen, iallfall i dag. Det er først i dag at folk har satt seg ned for å se på dette. Men vi kan alltid gjøre ting bedre. Det kan alle, sier Dahl.

Johan Kaggestad og Christian Paasche kommenterer i år Tour de France fra Oslo. Foto: Daniel Sannum Lauten, TV 2

– Vanskelig å hamle opp med TV 2

Hos rivalen Eurosport kan man derimot få se hele rittet. Det skyldes at moderselskapet Discovery har en paneuropeisk avtale med Amaury Sport Organisation, arrangøren av Tour de France.

I tillegg selges det også lokale rettigheter, men frem til 2026 vil altså starten på rittet kun bli vist på Eurosports kanaler.

– Håper dere at dette vil gi dere flere seere?

– Tour de France og sykkel er viktig for oss. Vi sender de aller fleste rittene i sesongen, og vi håper at enda flere har lyst til å følge med på våre sendinger. Men TV 2 har gjort en strålende jobb med Tour de France. Det er vanskelig å hamle opp med det, sier kommunikasjonsrådgiver Martin Hinsch i Discovery.

