God avslutning reddet Hovland på dag to av PGA-mesterskapet

Det gikk opp og ned for Viktor Hovland på PGA-mesterskapets andre dag. Som på fredag ble runden avsluttet sterkt. Lørdag ble det birdie på hull 17 og 18.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Viktor Hovland endte ett slag under par lørdag. Foto: John Bazemore / AP

For etter å ha notert seg for to birdier, elleve par og tre bogeyer på de første 16 hullene, avsluttet Hovland sterkt med birdie både på hull 17 og 18. Dermed endte han dagen på to slag under par.

Totalt to slag under par etter de første 36 hullene fredag og lørdag gjør at 22-åringen ligger på en foreløpig 22.-plass. De største kanonene er ikke ferdigspilte.

To birdies på rad

Nordmannen åpnet med fire par på rad, før det ble birdie på hull fem og seks. Da avanserte nordmannen kraftig på resultatlisten.

Han var bare centimeter unna nye birdier på krevende hull åtte og ni, men nordmannen bommet så vidt på tredjeskuddene på begge hullene. Dermed ble det to ganger par til å avslutte «Front Nine», de første ni hullene.

På hull ti var han noen millimeter unna å senke en putt for par, men det ble en hårfin miss. Dermed noterte han seg for lørdagens første boogie og gikk fra -2 til -1.

Les også Tapte mot toppspiller: US Open-eventyret over for Casper Ruud

Nære igjen

Også på hullet etter hadde ikke Hovland millimeterne på sin side. 22-åringen sin birdieputt var så nære hullet som mulig, uten å gå oppi. Hadde noen gitt ballen et lite pust, hadde den gått nedi, men det er ikke naturligvis ikke lov. Dermed ble det en sur par på hull elleve.

Og da Hovland også var nære å senke birdieputten på hull 12, men så vidt ble for kort, måtte han trekke oppgitt på smilebåndet. Par ble det også på hull 13.

På det 14. hullet ble det nok en sur bogey, før han noterte seg for par på hull 15 og 16. Avslutningen var meget sterk med birdie på hull 17 og 18.

130 millioner kroner

Hovland gikk åpningsrunden i PGA-mesterskapet fredag på én under par og lå på 21.-plass før lørdagens runde.

Vinneren i Atlanta kan innkassere 130 millioner kroner.

Dersom nordmannen ender sist (nummer 30), får han 3,5 millioner kroner. Klarer golfkometen fra Oslo å spille seg opp til en 14.-plass, reiser han hjem med 5,5 millioner kroner.

(©NTB)